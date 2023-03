Francesco Fredella/ “Harry e Meghan non saranno all’incoronazione di Re Carlo III”

Francesco Fredella, giornalista e conduttore radiofonico sulle frequenze di RTL 102.5, è intervenuto in collegamento audiovisivo ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, giovedì 2 marzo 2023. In particolare, l’opinionista è stato chiamato a commentare la spaccatura tra il principe Harry e sua moglie Meghan Markle e la Royal Family, a maggior ragione dopo la notizia riportata ieri dal “Sun”, secondo cui i due sarebbero stati “sfrattati” dalla residenza di Frogmore Cottage, nella tenuta reale di Windsor, dove soggiornano quando si trovano in Gran Bretagna, proprio da Re Carlo III.

FRANCESCO FREDELLA: “CARLO III VOLEVA FARE RIAVVICINARE HARRY E WILLIAM”

Francesco Fredella, interpellato sull’argomento, ha asserito: “Penso che si sia arrivati a un punto di non ritorno. I cocci sono rotti, Harry e Meghan non saranno probabilmente presenti all’incoronazione. La rottura è evidente e non potevamo aspettarci altre cose. Ricordiamo che il libro scandalo di Harry contro suo padre e la famiglia (‘Spare’, ndr) non ha placato gli animi, anzi: secondo me ha alimentato ulteriormente questo veleno, questo clima di tensione in famiglia. Carlo III voleva fare riavvicinare Harry a William. Ha fatto anche una lunga cena solo con i due figli, ma non è servita a molto. Camilla? È presente nella vita di Carlo da 30 anni, da sempre, già da quando c’era Diana. L’ha sposata e dobbiamo accettarlo”.

