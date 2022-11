Francesco Fredella “L’unica dieta da fare è dai social”/ “Propongono una vita finta”

Francesco Fredella, giornalista e conduttore radiofonico di Rtl 102.5, è intervenuto in qualità di opinionista e in collegamento audiovisivo ai microfoni di “Storie Italiane”, la trasmissione mattutina di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda quest’oggi, mercoledì 23 novembre 2022. In particolare, il suo commento ha riguardato l’ossessione che molti giovani della “generazione z” hanno nei confronti del loro corpo, complici anche i canoni estetici che vengono veicolati dal web e dal mondo dei social media e che fanno perdere autostima e sicurezza nei ragazzi e nelle ragazze di oggi.

A tal proposito, Francesco Fredella ha esternato il proprio punto di vista senza filtri, asserendo che “l’unica dieta da fare è quella dai social. Bisogna fare un detox, fermarsi, perché ci offrono modelli di riferimento fasulli. Sui social viviamo una vita parallela, finta, irreale. Certo, si deve stare attenti all’alimentazione, ma per stare bene, non perché il cibo sia una fobia. Bisogna prestare attenzione e curarsi, in quanto il nostro organismo è una macchina da curare al massimo, ma senza ossessionarsi. Un appello: i genitori ogni tanto dicano ai figli di spegnere Instagram e il cellulare, perché non si vive in un mondo virtuale, ma reale”.

