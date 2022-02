Francesco Fredella/ “Madre non parla con Giacomo perché è gay? Figlio è dono di Dio”

Francesco Fredella, giornalista e speaker radiofonico, è intervenuto ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, mercoledì 16 febbraio 2022. L’opinionista ha espresso il proprio pensiero circa la storia di Giacomo, un ragazzo di 28 anni, originario d’Arezzo, picchiato e umiliato dalla famiglia dopo aver fatto coming out.

Addirittura, uno zio l’ha picchiato in piazza con una bombola del gas: versione dei fatti smentita dall’uomo e dalla madre del giovane, con quest’ultima che ha interrotto ogni tipo di dialogo con il figlio e lo ha addirittura denunciato (clicca qui per approfondire).

FRANCESCO FREDELLA: “UN FIGLIO È UN DONO DI DIO”

Dinnanzi all’esposizione dell’accaduto da parte di Giacomo, Francesco Fredella, in collegamento audiovisivo con lo studio di “Storie Italiane”, ha asserito: “Purtroppo è brutto parlare con una madre mediante avvocati e tribunale, personalmente la trovo una cosa assurda. Forse questa donna ha bisogno un attimo di trovare l’amore in se stessa. Un figlio è un dono di Dio e questo ragazzo sta solo professando in tutte le forme amore, che non ha colori o diversità ed è l’unica cosa che ci unisce nella vita. Tante persone vorrebbero essere madri…”.

A proposito di figli, Fredella ha anche commentato la storia di Lavinia, bimba di 16 mesi investita quattro anni fa nel parcheggio dell’asilo che frequentava a Velletri, senza che la maestra si accorgesse di nulla. A breve dovrebbe iniziare il processo: “Si tratta di una vicenda pazzesca e la cosa più grave è sicuramente lo spettro della prescrizione. Mi auguro che la giustizia vada avanti veloce, se arrivasse la prescrizione finirebbe tutto in una bolla. Sarebbe opportuno anche capire cosa racconta chi era alla guida e non ha avuto modo di schivare la bambina, che stava gattonando, non camminava. Non è possibile che sia arrivata lì da sola senza che nessuno se ne sia accorto in tempo”.

