Francesco Fredella/ “Maradona? Querele dalla Sinagra, sul neonato di Napoli…”

Il collega e giornalista Francesco Fredella è stato ospite in collegamento stamane con il programma di Rai Uno, Storie Italiane. Le prime parole sono nei confronti della drammatica vicenda con protagonista un neonato di pochi giorni ricoverato da marzo all’ospedale Santobono di Napoli a causa di alcune gravi ustioni: “Sono stati degli eroi veri e propri – dice Fredella riferendosi all’intervento dei medici che hanno in cui il piccolo – una storia che ci fa commuovere, come diceva il medico ci sarà la ricostruzione della cute, stanno cercando di salvare in tutti i modi questo bimbo, siamo tutti dalla parte di questi medici, e a loro va un ringraziamento pazzesco, sono i genitori virtuali del bimbo, siete degli eroi, e tutti noi dobbiamo ringraziarli, è inutile dirlo”.

Prima di Fredella il dottor Zamparelli del Santobono, aveva aggiornato le condizioni fisiche del bimbo: “E’ stazionario, il grosso rischio è sempre quello infettivo. Giovedì prossimo, salvo complicazioni, inizieremo una prima parte della ricostruzione della cute che poi proseguirà la settimana successiva. Ringraziamo anche tutto lo staff di infermieri e intensivisti, senza team non si va da nessuna parte, grazie a tutti”. Ci si interroga ancora su come il bimbo sia stato ridotto in quelle condizioni: “Dal punto di vista medico non possiamo trarre conclusioni sulla dinamica, queste lesioni possono avere di diverse causa, non è questione di riservatezza. Non possiamo concludere se è un’infezione, un caustico o altro, non ci limitiamo a trattare queste lesioni cercando di trattarle nel modo migliore”.

FREDELLA: “SU MARADONA PIOVONO QUERELLE E DENUNCE…”

“Il tribunale del riesame – ha aggiornato la vicenda l’inviato di Storie Italiane, Vittorio Introcaso – ha respinto la richiesta degli avvocati difensori per misure alternative al carcere nei confronti dei due genitori accusati di abbandono dei minori e lesioni gravissime, per i giudici devono restare in carcere. Siamo in attesa anche delle perizie su cosa è successo al bimbo, perchè è arrivato in condizioni gravissime in ospedale. Il grande mistero di questa vicenda è sapere effettivamente cosa è successo al bimbo, si è parlato di ustioni, candeggina, ancora non sappiamo”. Francesco Fredella ha parlato anche per qualche istante della vicenda Maradona, che sembra arricchirsi di un nuovo capitolo: “Una faccenda complicata, piovono denunce e querele, la Sinagra, ex di Maradona da cui ha avuto il figlio Diego Junior già riconosciuto, dalle notizie di stampa credo abbia fatto denunce verso Matias Morla (l’avvocato di Maradona ndr), qui si va sul piede di guerra – prosegue Fredella – si apre un altro capitolo di una guerra che sembra non finire mai ma è giusto che la Sinagra e Diego junior cerchino di fare giustizia”.

