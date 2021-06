Francesco Fredella: “Mi son vaccinato essendo celiaco”/ “Dai giovani grande risposta”

Francesco Fredella ha espresso il proprio parere sul vaccino anti-covid, svelando di essersi già vaccinato e spiegando di essere ottimista alla luce dei numerosi giovani che hanno risposto presente alla chiamata ai vaccini. “Tantissimi ragazzi hanno deciso di vaccinarsi – le sue parole ai microfoni di Storie Italiane, programma in diretta su Rai Uno, in riferimento alla possibilità per la fascia dai 12 anni in su di vaccinarsi, in vigore da circa una settimana in numerose regioni – e questa è una cosa molto importante, se sono convinti che il vaccino possa essere l’unica via d’uscita, abbiamo fatto un vero passo in avanti”.

Secondo Fredella è cambiato anche l’atteggiamento degli italiani nei confronti dello stesso vaccino anti covid: “Gli open day notturni e altre situazioni hanno convinto la gente e penso che sia andato un po’ via quell’alone di terrore che vi era all’inizio, invece è sicuro, sono sicuri tutti i vaccini, poi non ci troviamo più nella fase di febbraio e marzo”. Suo suo caso: “Ho fatto la prima dose essendo celiaco come paziente con comorbidità”. Infine un parere sulla sanità privata: “E’ spesso la stampella della sanità pubblica, l’aiuta, e in questa fase potrebbe essere la via d’uscita come viene chiesto, visto che la lista d’attesa delle regioni è molto lunga, può essere il modo giusto per alleggerire il sistema”.

