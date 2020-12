Francesco Fredella: “Mino Magli dovrebbe vergognarsi”/ “Dire della Gregoraci che…”

Francesco Fredella è stato ospite della puntata di Pomeriggio 5 trasmessa l’8 dicembre. Il giornalista, nella seconda parte del programma condotto da Barbara D’Urso, ha commentato la decisione di Elisabetta Gregoraci di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2020 scagliandosi contro Mino Magli che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, ha attaccato duramente la Gregoraci che l’ha prontamente smentito ai microfoni di Alfonso Signorini. “Mino Magli in un’intervista ha detto delle cose irripeteibili. Definire una donna una multiproprietà dovrebbe vergognarsi, chiedere scusa e tornare in tv non per la macchina della verità, ma per chiedere scusa” – afferma Francesco Fredella a Pomeriggio 5. “Nessuno lo conosceva quindi i paparazzi arrivano ovunque solo perchè sta cercando di farsi conoscere in tv”, ha aggiunto.

FRANCESCO FREDELLA: “LE PAROLE PER TOMMASO ZORZI E FRANCESCO OPPINI”

Promozione a pieni voti da parte di Francesco Fredella per Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Tra l’influencer e il figlio di Alba Parietti è nato un rapporto davvero speciale che continuerà anche a telecamere spente come ha ribadito Oppini al Grande Fratello Vip 2020. Un’amicizia speciale che il giornalista, in collegamento a Pomeriggio 5, ha detto: “E’ nata una grande amicizia, ma grazie a questo Grande Fratello abbiamo abbattuto qualsiasi tipo di musica e di barriera e questo è importante”, spiega il giornalista trovado l’approvazione di Barbara D’Urso che poi ricorda la storia di Veronica Satti che, durante la sua partecipazione al Grande Fratello, aveva una storia d’amore con una ragazza incontrandola davanti alle telecamere. “Fu la prima volta che fu sdoganato l’amore tra due donne”, ha aggiunto la conduttrice.



