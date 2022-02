Francesco Fredella/ “Molestie prof Castrolibero? Serve una giustizia più veloce”

Francesco Fredella, giornalista e conduttore radiofonico, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, venerdì 18 febbraio 2022. L’opinionista è stato chiamato a dire la sua circa il corteo di protesta, del tutto pacifico, tenutosi a Castrolibero (Cosenza), al quale hanno partecipato migliaia di studenti provenienti da ogni angolo della Calabria, insieme a professori, genitori e bambini. Il loro grido di denuncia si è levato non soltanto nei confronti del professore che avrebbe molestato una ragazza 14enne, ma anche e soprattutto verso l’istituto d’istruzione superiore locale e la sua dirigente, che non avrebbero ascoltato le richieste d’aiuto giunte dalle presunte vittime e dai loro compagni.

FRANCESCO FREDELLA: “CORTEO CASTROLIBERO? APERTA UNA STRADA”

Nel corso del suo intervento su Rai Uno, Francesco Fredella ha asserito che “dalla piazza di questa città si approda alla piazza virtuale dei social, con tantissimi ragazzi e genitori che si accodano e cercano di ribellarsi. Hanno grande coraggio, hanno fatto bene a scendere in strada. Serve non soltanto la giustizia, ma la sua velocità. Non possiamo attendere processi fino al terzo grado di giudizio e che vadano avanti 10 anni. Servono risposte in poco tempo per addivenire alla verità assoluta su quanto sarebbe accaduto. Uso il condizionale perché c’è la presunzione d’innocenza. Questi ragazzi hanno aperto una strada, che magari potrebbero portare a nuove denunce da parte di altri studenti italiani”.

