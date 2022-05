Francesco Fredella/ “Pooh patrimonio dell’umanità, loro canzoni sono senza tempo”

Francesco Fredella, giornalista e speaker radiofonico, è intervenuto in collegamento audiovisivo nel corso della trasmissione di Rai Uno “Storie Italiane”, condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di giovedì 12 maggio 2022. L’opinionista è stato chiamato in causa per dire la sua sulla storia di Marco, un giovane che all’età di 25 anni ha subìto un grave incidente stradale in moto, causato da un pirata della strada, ed è rimasto in coma per due anni, subendo l’amputazione di un braccio e di una gamba. Si è poi risvegliato cantando e ricordando tutti i testi delle canzoni dei Pooh.

FRANCESCO FREDELLA: “ANCORA OGGI CHE HO QUASI 40 ANNI ASCOLTO TANTISSIMO I PEZZI DEI POOH”

A tal proposito, Francesco Fredella ha detto: “Questo ragazzo deve rimettersi in forma il primo possibile, è una forza della natura. I Pooh sono un patrimonio dell’umanità: ancora oggi che ho quasi 40 anni ascolto tantissimo i loro pezzi. ‘Tanta voglia di lei’ è il mio pezzo preferito. Non c’è una generazione che non colleghi a una canzone dei Pooh uno dei ricordi più belli della propria vita. La salute di Red Canzian? La notizia che ci ha dato Roby Facchinetti oggi ci rende sereni, lui lo conosce bene e lo sente spesso: per fortuna le cose sono migliorate”.

