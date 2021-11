Francesco Fredella/ “Sabrina Salerno bomba sexy, Memo Remigi sublime”

Francesco Fredella, giornalista e conduttore radiofonico di Rtl 102.5 News, è intervenuto in collegamento audiovisivo nella mattinata di oggi, lunedì 8 novembre 2021, ai microfoni della trasmissione di Rai Uno “Storie Italiane”. L’occasione si è rivelata propedeutica per fare il punto della situazione sull’ultima puntata di “Ballando con le Stelle”, andata in onda sabato sera. In particolare, all’opinionista è stato richiesto di esprimere un giudizio su Memo Remigi.

Senza troppa retorica, Fredella ha promosso a pieni voti il cantante e ballerino del programma di Milly Carlucci: “Io a Memo Remigi do un 10. Memo è elegante, sinuoso, sublime, autoironico. Ha dimostrato in prima serata a tutti di mettersi in gioco, di sapere comunque ballare e di essere anche ironico, perché in ogni suo collegamento ha dato la spensieratezza che serviva. Il valzer è un ballo elegante e lui lo è. Merito sicuramente della sua ballerina, perché lui non è un professionista, ma complimenti davvero a Memo, perché il suo è un 10 politico”.

FRANCESCO FREDELLA: “IO DEVO DIFENDERE SABRINA SALERNO DA OGNI TIPO DI POLEMICA”

Fredella ha successivamente espresso il proprio parere anche su un’altra concorrente di “Ballando con le Stelle”, Sabrina Salerno, difendendola da qualsivoglia tipologia di critica: “Io devo dire che devo difendere Sabrina Salerno da ogni tipo di polemica, perché una donna come lei, che si mette in gioco dopo essere stata un’icona dello spettacolo degli anni Ottanta e degli anni Novanta e che balla in maniera sensuale e super sexy, merita di essere difesa”.

E, ancora: “Io credo che Sabrina Salerno sia stata davvero una delle più brave sabato sera, oltre ad Andrea Iannone e a Federico Lauri Fashion Style”.

