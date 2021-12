Francesco Fredella/ “Sabrina Salerno? Icona senza tempo che si mette in gioco”

Francesco Fredella, ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, è intervenuto sulla figura di Sabrina Salerno, concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle classificatasi al terzo posto in coabitazione con Morgan. Il giornalista e conduttore radiofonico è stato chiamato a esprimere la propria opinione a seguito delle dichiarazioni rilasciate proprio dall’artista in collegamento audiovisivo nella mattinata di oggi, martedì 28 dicembre 2021, e inerenti al complicato legame con suo padre, che ha conosciuto quando aveva dodici anni e pochi mesi prima della sua morte.

“Di mio padre ho sempre parlato dicendo che il nostro era assolutamente un rapporto difficile. A Ballando con le Stelle ho compiuto un percorso un pochino diverso, in cui ho cercato di esternare la parte mia più intima. Prima ero molto didascalica, dicevo di avere questa situazione, senza confessare realmente cosa vivessi interiormente“. Insomma, un vaso di Pandora che si è scoperchiato e ha dato origine a una tempesta emotiva che ha commosso il pubblico di Ballando (e non solo).

FRANCESCO FREDELLA A SABRINA SALERNO: “SEI UNA GRANDE PROTAGONISTA DEL MONDO DELLO SPETTACOLO”

Nel prosieguo della diretta di “Storie Italiane”, Francesco Fredella si è quindi rivolto in prima persona a Sabrina Salerno, commentando quanto fatto vedere sulla pista-palcoscenico di “Ballando con le Stelle” e, soprattutto, ribadendo i tratti di autenticità che avvolgono il suo carattere.

In particolare, sono state queste le frasi pronunciate da Fredella all’indirizzo della star: “Sabrina, sei un’icona senza tempo, a Ballando ci hai fatto sognare. Mi piace il fatto che tu ti sia messa in gioco più volte, l’hai fatto senza problemi e questo fa di te una grande protagonista del mondo dello spettacolo, di cui abbiamo bisogno in un momento del genere”.

