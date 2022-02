Francesco Fredella/ “Sanremo 2022? Donatella Rettore ha già vinto, perché…”

Francesco Fredella, giornalista e conduttore radiofonico, è intervenuto in collegamento audiovisivo e in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, venerdì 4 febbraio 2022. L’opinionista ha espresso il suo punto di vista su Ditonellapiaga e Donatella Rettore, che con il loro brano “Chimica” stanno conquistando il pubblico del Festival di Sanremo 2022, nonostante fino a questo momento la classifica generale non stia premiando le due artiste, attualmente al dodicesimo posto.

Stefano Coletta: "Sanremo 2022? Canzoni bellissime"/ "Un pensiero a Susanna Vianello"

FRANCESCO FREDELLA: “RETTORE 12MA? NON CREDO ALLE CLASSIFICHE E LEI HA GIÀ VINTO…”

Nel suo intervento nella puntata odierna di “Storie Italiane”, Francesco Fredella ha quindi asserito: “Non credo alle classifiche. Potrebbero salire ancora in graduatoria, ma è importante il palco e cosa accade dopo, come ci insegna Vasco Rossi con ‘Vita spericolata’, che era ultima e poi ha avuto un successo strepitoso ed è arrivata sino ai giorni nostri. ‘Chimica’ è un bel pezzo, ritmato, passerà tanto in radio ed è già entrato nella nostra mente”. Sicuramente, ha detto Fredella su Rai Uno, “Donatella Rettore ha già vinto, dimostrando di essere al passo con i tempi. L’esibizione con Ditonellapiaga va sicuramente letta in questo senso”. Infine, una battuta su Gianni Morandi: “La sua canzone ‘Apri tutte le porte’ diventerà un tormentone, gli assegno un bel 10”.

LEGGI ANCHE:

Mara Venier: "Perché cantanti Sanremo 2022 mi salutano sul palco?"/ "Non ho capito…"Ana Mena e Rocco Hunt: "Insieme per risollevare classifica"/ "Stasera faremo un mix…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA