Francesco Fredella/ “Sanremo 2022? Tananai è il futuro, Donatella Rettore…”

Francesco Fredella, giornalista e conduttore radiofonico, è intervenuto ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, nella mattinata di martedì 1° febbraio 2022. Mancano ormai pochissime ore al debutto dell’edizione numero 72 del Festival di Sanremo e inevitabilmente gravita grande curiosità attorno alle canzoni in gara e agli artisti che si esibiranno, in particolare le giovani promesse inserite nel novero dei big, vale a dire Yuman, Tananai e Matteo Romano. In collegamento audiovisivo dal Festival è intervenuto proprio Tananai, che ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Sono molto emozionato, fino a tre mesi fa stavo a bermi un caffè nel bar sotto casa, ora mi ritrovo sul palco di Sanremo”.

TANANAI, PARLA FRANCESCO FREDELLA: “FA PARTE DELLA GENERAZIONE Z”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Francesco Fredella ha espresso la propria opinione su Tananai, che, a suo giudizio, sarà uno dei protagonisti della canzone del domani. “Fa parte della generazione Z, di questi ragazzi che stanno scrivendo il nostro futuro anche con la musica. Ovviamente il palco dell’Ariston fa tremare le gambe, però si ricorda per tutta la vita. Quando si sale, si sa che si sta per fare qualcosa di epocale. Tananai è arrivato tra i big grazie a Sanremo Giovani”. In seguito, un giudizio su Donatella Rettore: “Torna sulle scene da protagonista con Ditonellapiaga. Ci farà scatenare e ballare a casa. Lei ha fatto la storia della musica, anticipando anche i tempi con i suoi look”.

