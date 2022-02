Francesco Fredella/ “Serve una patente sui social: parole offensive sono coltellate”

Francesco Fredella, giornalista e conduttore radiofonico, è intervenuto ai microfoni della trasmissione televisiva di Rai Uno “Storie Italiane”, presentata da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, venerdì 11 febbraio 2022. In particolare, la sua presenza in collegamento audiovisivo si è rivelata utile a impreziosire il dibattito in corso in studio circa l’odio sui social media e nella vita reale, che con i suoi rigurgiti continua a ferire persone e a mietere vittime. I carnefici sono spesso consapevoli del danno che arrecano, ma a volte no: ecco perché occorre lavorare in ottica preventiva, a cominciare da percorsi educativi nelle realtà scolastiche del Belpaese.

FRANCESCO FREDELLA: “SUI SOCIAL SERVIREBBE UNA PATENTE”

In particolare, sentendo la storia di Andrea Spezzacatena, “il ragazzo dai pantaloni rosa” morto suicida nel 2012 perché vittima di sfottò pesanti e reiterati legati al colore del capo d’abbigliamento che indossava, Francesco Fredella ha voluto mandare un abbraccio virtuale alla mamma, che “ha un forte coraggio. La storia di Andrea deve essere un modello per tanti ragazzi, che devono comprendere che prima di offendere e di scrivere un commento su questi maledetti social, che non devono mai ledere la dignità delle persone, le conseguenze che esso potrebbe produrre. Da anni porto con me un braccialetto rosa e credo che con questo colore si possa combattere la discriminazione. Sui social servirebbe una patente, come quella che si usa per guidare l’automobile: non tutti sono in grado di capire che una parola offensiva è una coltellata”.

