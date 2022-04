Francesco Fredella/ “Sms hot a studentesse? Sono sbagliati, per me sono una molestia”

Francesco Fredella, giornalista e speaker radiofonico, è intervenuto in collegamento audiovisivo ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, nella mattinata di oggi, venerdì 29 aprile 2022. In particolare, all’opinionista è stato richiesto di commentare il caso di cronaca legato all’invio di messaggi hot sui social network tra un professore di Siena e alcune sue studentesse di liceo e sono anche stati riportati alcuni stralci di conversazioni, nelle quali l’uomo si fa sempre più pressante e la destinataria di quelle parole dice di smetterla, poiché accusa un senso di imbarazzo.

FRANCESCO FREDELLA: “QUELLO CHE HA FATTO IL PROFESSORE PER ME È ASSURDO”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Francesco Fredella ha esternato il proprio punto di vista, sottolineando a gran voce di trovare “imbarazzante” il contenuto di questi messaggi. E, ancora: “Trovo imbarazzante scrivere ad una alunna ‘non vedo l’ora di vedere il tuo vestito alla maturità’. Perché il docente non parla delle materie con le alunne? Non si parla di cose che sono al limite della molestia! Per me questa è una molestia, visto che una ragazza gli ha detto di sentirsi in imbarazzo. Quello è un ‘no’. Per me è assurdo. Eticamente e moralmente è sbagliato, poi lui puoi difendersi come vuole”.

