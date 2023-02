Francesco Fredella: “Vincere Sanremo non significa avere successo”/ “Madame…”

Francesco Fredella, giornalista e speaker radiofonico sulle frequenze di Rtl 102.5, è intervenuto in collegamento audiovisivo ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, mercoledì 15 febbraio 2023. In particolare, l’opinionista è stato chiamato a dire la sua sul recente Festival di Sanremo, che ha incoronato vincitore Marco Mengoni con il suo brano “Due vite”, ma che è stato anche accompagnato da vibranti polemiche.

Mara Sattei ha vinto Premio Co.Re.Com. Sanremo 2023/ Per testo "Duemilaminuti"

FRANCESCO FREDELLA: “SANREMO? LA DIFFERENZA LA FANNO LE RADIO”

Riguardo ai pezzi in gara selezionati dal direttore artistico Amadeus, che condurrà anche l’edizione 2024 della kermesse, Francesco Fredella ha dichiarato: “La differenza la fanno le radio. Un pezzo di Sanremo diventa forte in radio. Le classifiche hanno valenza al Festival, ma Vasco Rossi e Tananai sono l’esempio che arrivare ultimi non significa andare male. La classifica vera la fa poi la radio, che manda in onda il pezzo a rotazione. A Sanremo vincere non vuole dire avere successo: abbiamo tanti casi di cantanti che senza podio sono rimasti sulla cresta dell’onda”. Su Madame, Fredella ha aggiunto: “Mi dispiace che non si sia classificata tra le prime cinque, perché lei sa interpretare la musica. In radio passiamo il suo brano, perché come tanti altri e funzionerà ancora nel tempo”.

LEGGI ANCHE:

Yana Malayko/ Esami su auto Dumitru Stratan: sangue su portiera, badile in abitacoloFrancesca Alotta e Aleandro Baldi/ "Sanremo? Una droga! La cioccolata fa paura..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA