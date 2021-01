Francesco Fredella Vs Antonella Elia: “Deve chiedere scusa”/ “Ha offeso la De Grenet”

Si parla di Grande Fratello Vip nel corso della seconda parte della puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi, 12 gennaio 2021. La diretta di ieri ha infatti regalato molti spunti di discussione, uno su tutti il nuovo acceso confronto tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Opinioni contrastanti in studio per le parole dell’opinionista del Grande Fratello: c’è chi, come Giacomo Urtis, ha ritenuto che quella della Elia sia stata una battuta nata senza essere a conoscenza della malattia che ha dovuto affrontare Samantha e chi invece, come Francesco Fredella, ha sottolineato quanto grave sia comunque stato il comportamento della Elia. Se per Urtis la De Grenet ha in qualche modo “strumentalizzato la malattia”, il giornalista invece si allontana da questa opinione, sottolineando in diretta su Canale 5 l’integrità della showgirl.

“Antonella Elia ha offeso la De Grenet in ogni modo”: parla Francesco Fredella!

“Non ha strumentalizzato la malattia” ha esordito Francesco Fredella a Pomeriggio 5. “Per me Antonella Elia dovrebbe solo chiedere scusa ed è una cosa molto semplice da fare perché basta volerlo. – ha aggiunto il noto giornalista, sottolineando l’errore dell’opinionista del Grande Fratello Vip – Ha offeso non solo sul lato fisico Samantha De Grenet, che è una bravissima donna e madre, l’ha poi definita regina del Gorgonzola quando lei è invece una grande top model che ha sfilato sulle passerelle più importanti di tutto il mondo.” Fredella non si smuove dalla sua posizione e conclude: “La Elia l’ha offesa in ogni modo e deve soltanto chiedere scusa!”



