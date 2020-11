Francesco Fredella Vs Antonella Elia/ “Non perde occasione per attaccare le donne!”

Si parla di Grande Fratello Vip nel salotto di Pomeriggio 5 con tanti ospiti. La discussione si concentra in modo particolare sulle frasi shock di Francesco Oppini, poi sulla lite tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia. Entrambe le questioni trovano per Francesco Fredella un comun denominatore: il comportamento scorretto della Elia. Il giornalista ha trovato infatti che la bionda opinionista del Grande Fratello Vip non si sia fatta avanti, in nessuna delle due occasioni, per difendere le donne. “Malgioglio avrebbe difeso le donne, invece la Elia non sta difendendo le donne!” ha ammesso Fredella, ricordando le volte in cui Antonella si è invece sempre scagliata contro alcune donne della Casa. “Non perde occasione per attaccare, non ci può dire ad una donna che è una ‘gatta in calore’. La Gregoraci è una mamma!”, ha tenuto infine a precisare.

Barbara D’Urso difende Antonella Elia: “Non andatele addosso ogni cosa dica!”

Barbara D’Urso ha però voluto spezzare una lancia a favore di Antonella Elia. A Pomeriggio 5 la conduttrice ha infatti dichiarato la sua simpatia per l’opinionista: “A me la Elia sta particolarmente simpatica. Lei ha il ruolo dell’opinionista, anche io avevo Malgioglio che diceva qualunque cosa.” Tuttavia ha precisato: “Sono d’accordo che quella contro Elisabetta Gregoraci è stata brutta, però ora non andate addosso all’Elia per qualunque cosa dica, che è una ragazza intelligente e sagace.”



