Francesco Fredella Vs mamma Favoloso/ Lite a Pomeriggio 5: “Cosa fa oltre a sfilare?”

A Pomeriggio 5 l’atmosfera si infiamma sin dai primi minuti della fascia dedicata al gossip. Barbara D’Urso apre il capitolo dedicato a Luigi Mario Favoloso e la rottura con Elena Morali. In studio, oltre alla stessa Morali, c’è anche la madre di Favoloso, Loredana Fiorentino, che viene però criticata per l’essere un po’ troppo ‘ingombrante’ nella vita di suo figlio. Ad intervenire è anche Francesco Fredella: “Tuo figlio è grande, adulto e vaccinato!” le ricorda il giornalista. Al sentire la sua voce, però, la Favolosa diventa una furia e lo attacca: “Con lei non voglio proprio parlare! Stia zitto e non mi rivolga la parola.” sbotta. Poi continua: “Lei è una di quelle persone che ha usato mio figlio! Tanto tempo fa mio figlio le ha dato visibilità, anche sui social con i suoi articoli e a lei nessuno la conosceva! Si è comportato da Giuda, Lo ha pugnalato alle spalle!”

Francesco Fredella replica alla mamma di Favoloso: “Mi ha offeso e deve chiedermi scusa!”

Francesco Fredella è basito per le dichiarazioni della Fiorentino ma replica a tono: “Io faccio il giornalista, forse è suo figlio che ha sfruttato me!” Poi punge: “Lei, cara Favolosa, se non fosse per suo figlio non dovrebbe neppure stare qui! Io sono un ospite della trasmissione, posso parlare o è casa sua? È casa sua o degli italiani? Lei al di là di fare due sfilate non so cosa fa.” Così le chiede le scuse: “Lei mi ha offeso e mi deve chiedere scusa!” La Fiorentino incalza e torna ad accusare il giornalista: “Infatti nessuno la conosceva, è grazie a mio figlio che è diventato famoso!” Fredella, che scrive per tante testate importanti, le ricorda però che “io faccio il giornalista da 17 anni.” La stessa D’Urso sottolinea alla Favolosa quest’ultima dichiarazione.



