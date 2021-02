Francesco Fredella: “Walter Zenga non è un’aggiunta per Andrea”/ “Devono recuperare”

Nel salotto di Pomeriggio 5, nel corso dell’appuntamento di oggi 9 febbraio, si parla di Grande Fratello Vip e delle ultime dichiarazioni di Andrea Zenga su papà Walter. “Eventualmente papà sarà un’aggiunta. Ho una vita già bellissima che facciamo grazie a mia mamma.” ha detto ieri Andrea in diretta al Grande Fratello Vip facendo riferimento al rapporto con suo padre. Una dichiarazioni che ha fatto storcere il naso a Francesco Fredella.

Il noto giornalista ha fatto una riflessione che ha poi scaturito l’intervento di Barbara D’Urso. “Secondo me non è mai tardi per recuperare un rapporto con una madre e un padre, soprattutto quando sono in vita, altrimenti si vive con i rimorsi. – ha ammesso Fredella, per poi concludere – Il padre Walter non deve essere un’aggiunta, deve recuperare tutti quegli anni che hanno perso”.

Barbara D’Urso appoggia Francesco Fredella su Andrea e Walter Zenga

Una riflessione più che giusta, come la stessa Barbara D’Urso sottolinea. La conduttrice di Pomeriggio 5, anzi, incalza, esprimendo ciò che lesi stessa pensa di questa delicata questione: “Non possiamo saperlo, e dunque non ci permettiamo, però io continuo a dire sempre la stessa cosa: bisognerebbe fare in modo che i bambini non c’entrino niente, qualsiasi età essi abbiano.” Così ha concluso ribadendo che “Un uomo e una donna intelligente passano sopra qualunque cosa, non è facile ma deve essere così!” Per i figli, d’altronde, va fatto ogni tipo di sacrificio, come la D’Urso tiene a sottolineare.



