Sanremo 2025, Francesco Gabbani a primo ascolto convince: “Bella canzone”

È il secondo ad esibirsi nella prima serata di Sanremo 2025, Francesco Gabbani e la sua canzone Viva La vita, ballad delle sue modo romantica ed orecchiabile. La sua esibizione è perfetta con presenza scenica e tecnica vocale impeccabile. Anche il look fa il suo effetto, un completo in total black molto elegante. A conquistare però è la sua canzone con il ritornello Viva la vita che rimane in testa.

Sui social soprattutto su X ha già conquistato gli utenti in molti sono già entusiasti. Su X infatti si legge: “Gabbani is Gabbani” “Gabbani Cremonineggia” in riferimento al fatto che sembra un pezzo di Cesare Cremoni. E poi ancora si legge “Che bella la canzone di Francesco”. Insomma Francesco Gabbani ha trionfato nel 2016 nelle Nuove Proposte con Amen, per poi rivincere l’anno dopo tra i Big con Occidentali’s Karma: riuscirà ad arrivare sul podio a Sanremo 2025?

Francesco Gabbani divide il web a Sanremo 2025: “Quest’anno non vince”

“Quest’anno non vince” “Poteva impegnarsi un po’ di più” invece sono altri commenti che si leggono su X su Francesco Gabbani, la sua Viva la vita a Sanremo 2025 divide il web ed è difficile fare pronostici su un eventuale podio. Quel che è certo, però, è che un solo ascolto non è abbastanza per giudicare una canzone e soprattutto il suo possibile futuro. Un nota d’ironia, infine, riguarda il fatto che essendosi subito per secondo ha subito rotto il ghiaccio.