Francesco Gabbani a Verissimo sulla sua carriera: “Ci sono state delle fasi difficili”

Francesco Gabbani è oggi un cantante di grande successo, ma forse non tutti sanno che la sua carriera parte da lontano e che i risultati odierni sono frutto di grandi sacrifici e tanta dedizione. La mentalità giusta è quella che conta, assicura Francesco Gabbani nell’interessante intervista a Verissimo, spiegando perché ha sempre il sorriso stampato in volto. “Io scelgo di essere positivo. La mia positività è frutto di una scelta”, sottolinea felice e soddisfatto il cantante di Viva la vita, il brano portato allo scorso Festival di Sanremo 2025.

“Ci sono stati momenti difficili…”, racconta ancora Gabbani. Il primo grande successo è infatti arrivato ben dopo i trent’anni. “Sanremo l’ho vinto a 33 anni, prima ci sono state tante cose non andate a buon fine”, confida il cantante toscano.

Verissimo, Francesco Gabbani e il successo: “Pensavo che se non avessi sfondato…”

“I miei genitori mi hanno sempre detto di inseguire il mio sogno ma di essere responsabile. Io mi dicevo che se attorno a trent’anni non avessi sfondato, mi sarei dedicato a scrivere per altri e avrei fatto un altro lavoro”, ricorda Gabbani. Ma proprio quando Francesco stava per prendere un’altra strada è arrivata l’insperata vittoria di Sanremo Giovani, che gli ha spalancato le porte di qualcosa più grande.

“Forse il karma, poi è arrivata l’occasione di Sanremo Giovani ed è andata bene. Da lì ho raccolto ciò che avevo seminato prima”, chiosa il cantante di Occidentali’s Karma. Il resto è storia, una grande storia.