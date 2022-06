Francesco Gabbani, amara confessione/ Sei anni di successi “ma ci sono sempre momenti più bui”

Francesco Gabbani, l’apice del successo come punto di partenza

Periodo d’oro per Francesco Gabbani, sempre più acclamato dal suo pubblico e dalla critica per gli ultimi successi che ha sfornato con una disinvoltura ed un fascino senza eguali. Basti pensare al testo ficcante e romantico di Volevamo essere Felici, ultimo singolo del cantante toscano con cui ha evidentemente alzato l’asticella. I temi al centro del brano, un po’ nostalgico e retrò, sono la ricerca della felicità, i rimpianti e i ricordi che a volte riaffiorano, seppur sbiaditi.

“Ricercare la felicità è sempre una costante. Per molti è una ricerca nel futuro, come se si dovesse arrivare a una meta. Io invece provo a cercarla nel presente. Io sento di ricercarla e di trovarla nelle cose piccole, nella quotidianità e nei singoli momenti da vivere ed assaporare fino in fondo”, ha raccontato il cantante toscano nell’ultima puntata di Domenica In.

Francesco Gabbani: “La serenità? C’è, ma nella vita arrivano anche momenti difficili”

Negli ultimi anni Francesco Gabbani è cresciuto tantissimo come artista, non solo perché ha arricchito il suo percorso di successi e ampliato la sua popolarità a dismisura. “Tutto è accaduto in pochi anni: dal 2016 son passati 6 anni, ma è andato tutto molto bene”, ha commentato Gabbani. “Se sono sereno? Provo ad esserlo, ma nella vita ci sono sempre momenti più luminosi e altri più bui”, ha continuato l’artista toscano. Tutti concetti che sono in linea con quello che è stato il suo ultimo disco, dove Francesco ha affrontato con coraggio e profondità il tema della consapevolezza. “Perché anche le domande irrisolte, a volte, offrono punti fermi su cui poggiare i binari del proprio itinerario”, ha sottolineato convinto Gabbani.

