Reduce dall’ennesimo successo portato sul palco dell’Ariston; Francesco Gabbani, dopo Sanremo 2025, si concede un’intensa intervista nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Una chiacchierata che non porta il focus unicamente sulla kermesse ma anche su ciò che c’è dietro l’artista dal punto di vista emotivo e degli affetti. La conduttrice parte infatti dalla compagna di Francesco Gabbani, la regista Giulia Settembrini. Con il cantante vive la quotidianità e collabora nella professione; aspetti che rendono ancora più viscerale la relazione seppur protetta dalle ingerenze mediatiche.

“E’ sempre stata una cosa naturale tutelare la mia vita privata, ho sempre cercato di far parlare di me per la professione; con Giulia ovviamente è un rapporto bello e quindi chiaramente viene fuori”. Inizia così Francesco Gabbani a proposito della liaison con la compagna Giulia Settembrini. Il cantante ha anche aggiunto, a proposito della collaborazione professionale. “Lavoriamo anche insieme, quindi sono contento per tutto questo”.

Decisamente toccante il racconto di Francesco Gabbani a proposito del compianto nonno Sergio, scomparso da alcuni anni ma fondamentale nel percorso di vita del cantante. Sempre a Domenica In ha dunque raccontato del legame viscerale aggiungendo un particolare aneddoto che ha emozionato particolarmente Mara Venier. “Mio nonno Sergio? A lui ero molto legato, è qualche anno che non c’è più ma mi ha visto vincere Sanremo nel 2017. Il nostro legame profondo deriva dal suo costante incentivarmi, è sempre stato complice del mio percorso indipendentemente dal fatto che io abbia fatto musica”.

Sempre a proposito di nonno Sergio, Francesco Gabbani ha spiegato come il loro affetto sia anche strettamente legato al sogno di calcare il palco dell’Ariston. “Ho sempre sognato di salire sul palco di Sanremo e devo ammettere che ogni volta, anche quest’anno, immagino questa scena: io e mio nonno seduti sul divano di casa che guardiamo me all’Ariston…”. Il cantante si è poi soffermato su ‘Viva la vita’, il brano portato sul palco di Sanremo 2025: “E’ stata la canzone a convincermi a tornare a Sanremo, rappresenta l’approccio che ho in questa fase della mia vita: andare incontro alla serenità”.