Francesco Gabbani/ Canterà Viceversa o Occidentali’s Karma? (Europe Shine a light)

Francesco Gabbani parteciperà all’Europe Shine a Light da casa con alcuni dei suoi pezzi. L’artista toscano è arrivato secondo alle spalle di Diodato nel Sanremo appena concluso con il brano “Viceversa“. Francesco Gabbani dimostra un’estrema capacità di saper portare la canzone giusta a Sanremo come accadde nelle vittorie con Amen nella sezione Nuove Proposte e Occidentali’s Karma tra i top. Questo rappresenta un ottimo palcoscenico per il lavoro dell’artista, arrivato tardi al successo ma capace in pochi anni di vincere Sanremo Nuove Proposte, Sanremo e ottenere un secondo posto al Festival. Cosa canterà stasera?

Francesco Gabbani, la partecipazione nel 2017 all’Eurovision

Francesco Gabbani ha portato il suo ”scimmione” all’Eurofestival e ha fatto ballare tutta Europa. Dopo il successo di ‘‘Occidentali’s Karma” al Sanremo 2017, Francesco Gabbani non è riuscito a imporsi all’Euro Song Contest di quell’anno, terminando in classifica al nono posto, ma ottenendo un grande successo per via dell’estrema ballabilità del pezzo e grazie alla sua esibizione, che lo vedeva sul palco insieme ad un ballerino vestito da gorilla. In realtà l’esibizione ricalcava in tutto e per tutto quella sfoderata da Gabbani sul palco dell’Ariston, che contribuì in maniera decisiva a fargli vincere il Festival di Sanremo.

Tour bloccato dal Coronavirus

Francesco Gabbani, dopo il successo di ”Viceversa”, il cantante di Massa Carrara si sarebbe dovuto avventurare in un tour promozionale del suo nuovo album. Il tutto però è stato rimandato per i motivi che tutti quanti conosciamo e che hanno costretto gli organizzatori dell’Euro Song Contest a ideare una formula alternativa per far sì che il Festival potesse ugualmente essere tenuto, seppur a distanza. Dopo una storia d’amore piuttosto travagliata, Gabbani sembra aver trovato finalmente l’amore. Il cantante ha dichiarato infatti di essersi fidanzato con una ragazza di nome Giulia. Di lei si sa ben poco, ma a quanto pare lavora nel mondo della musica anche lei e stando a quanto dichiarato dal padre del cantante sembra essere la donna giusta per suo figlio, quella in grado di fargli comprendere il significato dell’amore. A proposito della sua relazione, Gabbani ha recentemente sostenuto che la sua attuale compagna al momento rappresenta: ”Una costante nella mia vita. Forse non cambia il mio modo di fare musica ma questa condizione di stabilità emotiva ha influito sulla scrittura”.

Video, “Viceversa” di Francesco Gabbani





