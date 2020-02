FRANCESCO GABBANI, CANZONE “VICEVERSA”/ Vittoria ad un passo? (Sanremo 2020)

Francesco Gabbani ha scelto di ritornare sobrio nella quarta serata di Sanremo 2020. Niente più divisa da astronauta, ma un vestito nero con giacca lucida e camicia bianca. Ancora una volta al pianoforte e i capelli più che a posto. Senza troppi fronzoli, l’artista raggiunge lo strumento e intona la sua “Viceversa” con cui ha spopolato in quasi tutti gli appuntamenti della kermesse. “Parla dell’amore universale, del donare”, ha detto a Storie Italiane appena ieri. Quel sentimento che porta a dare all’altro e a ricevere altrettanto. “Questa canzone è nata lo scorso settembre e, ad un tratto, mi è sembrato chiaro che fosse il brano che volevo portare a Sanremo“, dice a Il Fatto Quotidiano. “Questa canzone rappresenta me e la mia faccia, il mio modo di fare musica e arriva dopo il successo nazionalpopolare di Occidentali’s Karma, che però non rinnego ma che ho la sensazione non sia stata compresa fino in fondo”, aggiunge.

FRANCESCO GABBANI, IN LIZZA PER LA VITTORIA

Con una popolarità senza pari alle spalle, legata alla vittoria nelle Nuove Proposte e poi nei Big, Gabbani si prepara a conquistare ancora una volta il primo posto. Per ora troneggia nella classifica parziale, anche se in una serata in particolare ha dovuto cedere la vittoria a Le Vibrazioni. Ieri sera invece si è piazzato al secondo posto grazie al verdetto dei giornalisti, sconfitto da Diodato in prima posizione. Clicca qui per guardare l’esibizione di Francesco Gabbani. Un sorriso a pieni denti per Francesco Gabbani e non si può che comprendere visto l’andamento delle sue esibizioni a Sanremo 2020. Oggi, sabato 8 febbraio, il cantante ritornerà nella kermesse per scoprire il voto definitivo: la finalissima lo premierà ancora una volta? Intanto sui social, Gabbani ne approfitta per rivelare ai fan la data del suo prossimo live: “Già impacchettato in un flightcase, direzione Arena di Verona. Data di consegna del cantante: 8 ottobre 2020. Ci vediamo lì, puntuali mi raccomando!”, scrive. Nella foto, l’interprete di Amen si trova ‘inscatolato’, ma sempre sorridente.

IL SOSTEGNO DEI FAN GABBANI

“Ci vedremo prima all’Eurovision”, commenta un fan sicuro del successo del suo idolo. “Prima il tour estivo, altrimenti si muore per l’attesa”, scrive un altro in modo ironico. Nelle Stories, il cantante ci svela invece di aver stretto un legame molto speciale con Paolo Jannacci. Quest’ultimo infatti lo solleva da terra, tenendolo fra le braccia, per poi crollare sfinito su un divanetto della sala d’attesa. A oggi, Francesco si sente in perfetto equilibrio con se stesso, forte della canzone che più lo rappresenta. “Non eviterò di essere frainteso”, dice a Il Fatto Quotidiano, “affronto questa esperienza con la voglia di emozionarmi e sono contento di cantarla. Non sono al Festival con l’idea di vincere, può sembrare ipocrita ma è così. Voglio solo capire come il pubblico accoglierà il Gabbani minimalista”. Forse il cantante non mira al successo, al terzo in particolare, ma sembra proprio che per adesso il pubblico a cui si sta rivolgendo stia accogliendo in modo più che positivo la nuova versione di se stesso.



