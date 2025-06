Francesco Gabbani, chi è l'artista originario di Carrara? Gli esordi musicali da giovanissimo, poi la carriera e i successi a Sanremo

Nato a Carrara nel 1982, Francesco Gabbani è cresciuto immerso nel mondo della musica. I genitori, infatti, avevano un negozio di strumenti musicali e questo ha portato Francesco ad appassionarsi fin da bambino al mondo della musica. A quattro anni il cantante ha cominciato a suonare la batteria e pochi anni più tardi ha iniziato a studiare anche chitarra. Negli anni si è avvicinato anche ad altri strumenti come pianoforte, basso e tastiera, lavorando poi come fonico e tecnico di palco prima di dedicarsi in maniera attiva alla musica, suonando diversi generi.

Prima di diplomarsi al liceo classico, a Carrara, Francesco Gabbani ha firmato il primo contratto discografico, cominciando a suonare poi con i Trikobalto, ottenendo con la band diversi sui cessi, aprendo ad esempio l’unica data italiana degli Oasis di quegli anni. Successivamente Gabbani si è dedicato alla carriera da solista, prendendo parte nel 2016 a Sanremo Giovani con il brano “Amen”: una canzone che ha regalato a Francesco Gabbani la vittoria tra le “Nuove proposte” ma anche il successo. Il brano, infatti, ha ottenuto persino il disco di platino, superando le 50.000 copie vendute.

Francesco Gabbani, chi è: i successi a Sanremo

Dopo la vittoria tra le “Nuove proposte” con Amen, Francesco Gabbani ha preso parte nel 2017 alla kermesse musicale con “Occidentali’s karma”, un brano che gli ha permesso di trionfare tra i big, vincendo in compagnia della scimmia che ballava sul palco. Tre anni più tardi, nel 2020, per Gabbani è arrivata l’esperienza sanremese numero tre con “Viceversa“, che ha ottenuto il secondo posto, mentre nel 2025 con “Viva la vita” si è classificato ottavo.

E, proprio il Sanremo del 2017, Francesco Gabbani lo ha vinto con uno spettatore d’eccellenza, il nonno Sergio. “Era ancora con noi, e noi eravamo complici. Mi sosteneva in tutto. Il primo Sanremo l’ho visto con lui, avevo cinque anni e sono andato a letto tardissimo. Mi teneva con lui in salotto fino a tardi. Da lì ho iniziato ad essere attratto da questo scenario incredibile di Sanremo” ha raccontato Gabbani a “Domenica In”.

