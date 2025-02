Francesco Gabbani, nato a Carrara nel 1982, è cresciuto tra la musica, parte del suo dna: i suoi genitori, infatti, avevano un negozio che vendeva strumenti musicali. A quattro anni il piccolo Francesco ha imparato a suonare la batteria e dopo ancora la chitarra, il pianoforte, il tasso e la tastiera, imparando a lavorare anche come tecnico di palco e fonico. Un’infanzia nel mondo della musica, dunque, per Gabbani, che ha cominciato in adolescenza a suonare blues, funk e jazz come musicista, studiando però al liceo classico fino al diploma.

Nel frattempo, a diciotto anni, Francesco Gabbani ha firmato il suo primo contratto discografico con i “Trikobalto”, una band che è arrivata ad aprire i concerti di grandi band come gli Oasis. Nel 2010 Gabbani ha lasciato la band, per cominciare la sua carriera da solista, firmando i suoi primi singoli. Nel 2016 per l’artista è arrivata la partecipazione a Sanremo tra le “Nuove proposte” con il brano “Amen”, risultato vincitore della competizione. L’anno successivo, nel 2017, con Carlo Conti come direttore artistico, il cantante di Carrara ha partecipato a Sanremo tra i big con “Occidentali’s karma”, classificandosi al primo posto: il brano ha riscosso un ottimo successo anche dopo la vittoria all’Ariston, tanto che per tre settimane consecutive è rimasto alla prima posizione delle classifiche. Grande successo anche in Europa.

Francesco Gabbani, chi è: quel successo inaspettato arrivato dopo Sanremo 2017

Parlando della vittoria di Sanremo arrivata nel 2017, Francesco Gabbani, a “Repubblica”, ha spiegato di aver vissuto momenti complicati dopo quel successo inaspettato, arrivato all’improvviso, quando non si sentiva ancora pronto. “Ho avuto un contraccolpo così immediato, veloce, avevo 33 anni, pensavo di essere preparato ma mi ha sconvolto, intorno cambia tutto” ha spiegato l’artista di Carrara. E ancora, Gabbani ha spiegato che le persone si comportavano in maniera diversa dopo quel successo: “Un po’ fa piacere, un po’ è invasivo e violento”.

Parlando inoltre di quel brano, “Occidentali’s karma“, Gabbani si è detto infastidito perché tanta gente ha apprezzato solo il motivetto musicale senza comprendere il senso dietro il brano, profondo. Nel 2020, con “Viceversa”, ha ottenuto il secondo posto all’Ariston nel suo terzo Sanremo. Nel 2025, con “Viva la vita”, è arrivato invece ottavo alla kermesse musicale.