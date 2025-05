Francesco Gabbani, dalla svolta a Sanremo al meritato successo

Francesco Gabbani sbarca da Milly Carlucci per Sognando Ballando con le Stelle 2025. Il cantante toscano è uno dei grandi ospiti della semifinale del programma in onda su Raiuno. Una carriera sbocciata tardi, ma non troppo, quando stava per dedicarsi ad altro. Ma il suo talento meritava un palcoscenico all’altezza e con Occidentali’s Karma se lo è guadagnato di diritto. Così, con il suo stile riconoscibile e la sua leggerezza mai banale, il quarantaduenne toscano è diventato quel che tutti noi oggi apprezziamo: un cantautore che sa come lasciare il segno.

E allora è bello menzionare anche il percorso che ha fatto prima di arrivare sul ‘tetto del mondo’ con la vittoria di Sanremo. Nel 2016 realizzò un bellissimo pezzo, intitolato Amen, con cui dava già prova di avere stoffa. Negli ultimi anni ha sfornato brani adorabili, profondi e capaci di arrivare dritti al cuore: da Volevamo solo essere felici a Spazio Tempo, passando per Viceversa e Così come mi viene.

In una intervista rilasciata al magazine Esquire, il cantante toscano ha raccontato qualcosa in più del suo percorso, tra aneddoti legati al successo e agli insuccessi. Curioso che con la visibilità e la popolarità gli siano piombati addosso persino degli hater. “Nel primo periodo ho sofferto molto il giudizio altrui. Ho capito che dovevo prendere le misure, soprattutto sui social, ma adesso non lo soffro più”.

“Tutto questo fa parte del gioco – spiega ancora Francesco Gabbani – espormi pubblicamente, fare musica, stare su un palco, tutto mi mette inevitabilmente alla mercè del giudizio degli altri”. Con grande saggezza e leggerezza oggi Francesco Gabbani vola alto, assieme alla sua musica, e a chi lo segue con grande ammirazione artistica.

