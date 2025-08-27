Chi è Francesco Gabbani, il cantante di Carrara che ha ottenuto un successo incredibile dopo il Sanremo del 2015 con "Amen"

Nato a Carrara nel 1982, Francesco Gabbani ha cominciato a far musica da giovanissimo, dopo aver studiato chitarra, pianoforte, basso e tastiera fin da bambino. Dopo aver lavorato per diversi anni come finito e tecnico di palco, ha cominciato a cantare. Dopo diverse avventure senza grandissimo risalto mediatico, nel 2025 ha preso parte a Sanremo Giovani con il brano Amen, che è arrivato fino al palco dell’Ariston tra le Nuove Proposte: dopo essere stato eliminato per un errore e poi ripescato, ha vinto, ottenendo anche diversi premi della critica.

L’anno successivo Gabbani è salito sul palco di Sanremo tra i big, presentando Occidentali’s karma, che si è classificato al primo posto, ottenendo poi il disco d’oro per le copie vendute. Il brano è stato un successo mondiale, con un risalto straordinario. Nel 2020 l’artista è tornato all’Ariston con Viceversa, arrivato secondo, mentre il quarto Sanremo è arrivato nel 2025, con Viva la vita, che questa volta ha ottenuto l’ottavo posto.

Francesco Gabbani e l’amore con Giulia Settembrini

Nella vita, Francesco Gabbani è felicemente fidanzato con Giulia Settembrini, che ne condivide la carriera e la quotidianità da diversi anni. I due si sono conosciuti sembrerebbe proprio prima del secondo Sanremo: a lei, infatti, il cantante ha dedicato il brano Viceversa, che parla di amore. I due si sono conosciuti a Pizzo Calabro, dove lei stava lavorando (è attiva in ambito registico): da quel momento è cominciata la loro storia d’amore che dura ormai da circa sette anni. “È il mio grande amore e la mia complice” ha rivelato Gabbani parlando di Giulia.

Quello tra Francesco Gabbani e Giulia Settembrini è un grande amore che i due sperano di poter presto arricchire con un nuovo arrivo. A Gente, Gabbani ha dichiarato: “Il cantiere è aperto”. Sono infatti intenzionati ad allargare la famiglia con l’arrivo di un bimbo. “È una cosa alla quale penso e spero prima o poi che posso succedere” ha raccontato ancora Gabbani, che dunque si augura di poter diventare papà.