Francesco Gabbani, chi è: vita e carriera del 42enne cantautore, fidanzato da diversi anni con Giulia Settembrini. "Oggi so che fa parte del gioco il..."

FRANCESCO GABBANI, DA CANTAUTORE A CONDUTTORE TELEVISIVO GRAZIE A…

Francesco Gabbani, chi è il cantautore, polistrumentista e, di recente, disimpegnatosi anche come conduttore televisivo che questa sera sarà tra i protagonisti della nuova puntata di “Battiti Live” che ci accingiamo a vedere? Nel corso di uno degli oramai tradizionali appuntamenti con la musica dal vivo e il meglio, o quasi, del panorama italiano, trasmesso in televisione su Canale 5, i riflettori saranno puntati anche sul 42enne artista toscano e diventato pure un habitué del Festival di Sanremo dopo la sua inaspettata e fragorosa doppia vittoria prima nel 2016 e successivamente nel 2017 tra i ‘big’: e se in un altro articolo quest’oggi accenniamo alla sua vita sentimentale e alla storia con Giulia Settembrini, qui invece diamo conto della sua carriera e di un’interessante intervista concessa proprio negli ultimi tempi da Francesco Gabbani.

Anna Tatangelo, la lunga storia con Gigi D'Alessio e le relazioni dopo l'addio/ Ora in dolce attesa

Classe 1982 e nato in quel di Carrara, Francesco Gabbani si è avvicinato al mondo della musica da piccolo grazie al negozio di strumenti dei suoi genitori: gli inizi saranno con l’amata batteria per poi passare alla chitarra, ma il cantautore ancora in erba decise di imparare a suonare pure il basso e il pianoforte. Accanto agli studi classici, inoltre, Gabbani aveva unito la sua passione per quel mondo lavorando anche come fonico e tecnico del palco ai concerti: saranno però i primi singoli e un contratto firmato a diciott’anni a determinare la svolta della sua ancora precoce carriera.

Bresh, chi è: il legame con Genova e l'amore per la musica/ A Milano per far musica dopo il liceo

Dopo alcune esperienze con una band, i Trikobalto, ecco il salto nel vuoto da solista che lo porterà pure ad aprire uno degli ultimi concerti italiani degli Oasis prima dello scioglimento e poi il boom sul palcoscenico del Teatro Ariston nel 2016 con “Amen”, il brano con cui Francesco Gabbani vincerà l’edizione di quell’anno di Sanremo.

GABBANI, “ALL’INIZIO SOFFRIVO IL GIUDIZIO ALTRUI: POI HO CAPITO CHE…”

Il resto è storia nota: nemmeno un anno e Francesco Gabbani si ripeterà in un clamoroso back-to-back nel Festival della canzone italiana con “Occidentali’s Karma”, questa volta tra i grandi’, per un’esibizione che, tra brano e show incorporato, resterà per sempre negli annali della kermesse ligure. Tuttavia, come accennato, il 42enne carrarese si è già lanciato in una avventura televisiva e, anche se non sappiamo se avrà un seguito, è stato apprezzato pure nelle vesti di conduttore assieme a Francesca Fialdini per “Ci vuole un fiore”, toccando delle tematiche ambientali a lui molto care, tra ecologia e sostenibilità. Infine, in questo 2025, è tornato per la quarta volta sul palcoscenico dell’Ariston col brano “Viva la vita”, un inno che gli è valso l’ottavo posto e che ha lanciato “Dalla tua parte”, il suo sesto album in studio, uscito proprio in concomitanza col Festival.

Paola Iezzi, chi è: il duo con la sorella nato negli anni del liceo/ Poi l'addio a la carriera da solista

“Sanremo un’isola felice? Sì, per me è come tornare in vacanza in un posto dove sei stato bene e hai vissuto delle belle emozioni” aveva detto Francesco Gabbani, proprio durante la sessione di interviste concesse in quei giorni di febbraio, a proposito di quella che sente oramai come la sua seconda abitazione. Parlando col magazine ‘Esquire’ a 360 gradi sulla propria carriera e quella vita che “va celebrata” come lascia intendere pure il suo pezzo sanremese, il cantante toscano aveva rivelato pure quale era il suo rituale scaramantico prima di cominciare un concerto (intonare la canzoncina “Ci son due coccodrilli”), svelando un suo vecchio e oramai archiviato punto debole: “Giudizio altrui? L’ho sofferto nel primo periodo, quando ho iniziato a essere conosciuto. Il successo era una novità (…) Ora non lo soffro più, penso che faccia parte del gioco: espormi pubblicamente, fare musica, stare su un palco”.