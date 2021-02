Francesco Gabbani/ Con Futura di Lucio Dalla prova a “dimenticare un periodo buio”

Francesco Gabbani alla Cerimonia dei Mondiali di sci 2021 con Futura di Lucio Dalla

Chi conosce Francesco Gabbani sa bene che è sempre sorridente e positivo ma solo chi gli sta accanto da sempre, come la ex fidanzata storica Dalila Iardella, sa bene che non è stato sempre così. Oggi il cantante salirà sul palco per interpretare Futura di Lucio Dalla come messaggio di positività in questo periodo complicato e difficile per rendere omaggio alla montagna nella Cerimonia dei Mondiali di Sci 2021 a Cortina e sperando così di cancellare un periodo buio che ha vissuto in passato e che ha superato già in parte proprio grazie alla sua ex. Lei stessa qualche anno fa aveva svelato in un’intervista al settimanale Oggi: “Sono stata la sua ondata di positività. Qualche anno fa, ha attraversato un momento molto buio. Una serie di vicende negative e l’incontro con persone sbagliate l’avevano portato sull’orlo della depressione. Eppure la musica continuava a essere il suo sfogo”.

Dopo la fine della relazione con Dalila Iardella, è arrivata la tenera Giulia e…

Da allora è passato molto tempo e non solo Francesco Gabbani si è lasciato alle spalle questo periodo buio ma è andato incontro al successo grazie al boom arrivato con la sua scimmia a Sanremo e anche la sua relazione con Dalila è finita. Adesso al suo fianco c’è una nuova ragazza, Giulia, anche lei impegnata nel mondo della musica. L’annuncio della sua storia con lei è arrivato a distanza di tempo anche se la coppia starebbe insieme ormai da due anni. Di lei si sa molto poco perché molto riservata e allergica ai riflettori ma quello che è certo e che è toccato a lei questa volta restituirgli il sorriso dopo la fine della lunga relazione con la sua fidanzata storica. La relazione con Giulia è stata promossa anche dalla figlia del cantante, che da poco ha scritto un nuovo brano per Ornella Vanoni, e, in particolare, da suo padre, che l’avrebbe definita la giusta ‘metà della sua mela’.



© RIPRODUZIONE RISERVATA