Francesco Gabbani/ Con “Il sudore si appiccica” pronto a sfidare “Karaoke” di Amoroso e Boomdabash

Francesco Gabbani torna protagonista in tv stasera, 28 luglio 2020, tra i protagonisti della nuova puntata di Techetechetè dedicata come ogni martedì al Festival di Sanremo. L’artista è tra i tanti tornati sul palcoscenico grazie alla bella stagione e alla possibilità di esibirsi all’aperto nonostante l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus non sia ancora terminata. Su Instagram il cantautore di Carrara ha voluto raccontare le sue emozioni per l’emozione del palco che era mancata molto durante il lockdown. A commento di una foto, scattata durante le prove, scrive: “Finalmente ci siamo! Sarò sul palcoscenico per la prima data di IneditoAcqustico a Majano. È un giorno importante e molto bello, perché finalmente ripartiamo con i concerti. Lo faremo delicatamente, con tanta attenzione ma anche con la voglia di ricominciare. Sarà bellissimo. A tra poco”, clicca qui per la foto e i commenti dei follower.

Francesco Gabbani, “Il sudore si appiccica”

L’estate, ormai da diversi anni, è sicuramente la stagione preferita di Francesco Gabbani, in grado di lanciare veri e propri tormentoni. Quello di quest’anno è “Il sudore ci appiccica”, brano che fa evidentemente l’occhiolino alla bella stagione, non senza riflettere anche su argomenti molto delicati. Così ci ha abituati Gabbani fin dai tempi di “Amen” con la quale sbaragliò la concorrenza nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2016 per poi darne nuova dimostrazione l’anno dopo con la vittoria sempre al kermesse della musica italiana, stavolta tra i big, con “Occidentali’s Karma“. “Il sudore ci appiccica” è contenuto all’interno dello stesso album omonimo di “Viceversa” che l’ha portato ancora sul podio a Sanremo, secondo solo al “Fai Rumore” di Diodato.

Video, Il sudore ci appiccica





© RIPRODUZIONE RISERVATA