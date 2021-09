Francesco Gabbani/ Cosa è successo con Salmo?

Francesco Gabbani è uno dei protagonisti più attesi dei Seat Music Awards 2021 di oggi 10 settembre. Durante un’intervista al Corriere della Sera Gabbani parla molto apertamente della pandemia, della musica e del cinema. Racconta di tutte le sue novità, il musicista ha detto che presto lo vedremo al cinema, dove ha fatto l’attore. Parla anche di ciò che è successo con Salmo, quando è stato a Olbia, ovvero la città dove è nato, al concerto gratuito, il quale ha generato un grosso assembramento. Ciò ha generato molte reazioni differenti, una di queste è stata quella tra Salmo e Fedez, il quale ha criticato molto il rapper.

Gabbani da che parte si schiera? Prima di sapere la risposta, Gabbani ha iniziato con il dire che gli piace molto Salmo come artista, infatti ha partecipato nel suo video chiamato Pachidermi e pappagalli. Nonostante questo, però il cantante dice che “questa cosa sta molto nel modo di fare di Salmo e nel suo linguaggio, ma è stata proprio una mancanza di rispetto delle regole che dovrebbero tutti rispettare. Allora tutti quelli che le abbiamo rispettate siamo tutti scemi?” Non vuole giudicare quest’azione, ma afferma che non l’avrebbe mai fatto.

Francesco Gabbani, i nuovi progetti

A parte le polemiche, esistono diversi progetti per Francesco Gabbani che nasceranno a breve, infatti uscirà presto il video musicale della canzone La rete, ovvero un pezzo che anticipa l’uscita del nuovo album. Uscirà un film chiamato La donna per me di Martani con Alessandra Matronardi, attrice De I Cesaroni e Andrea Arcangeli “Sarà una commedia romantica, dove ci saranno l’amico musicista che si deve sposare. Essere attore è molto diverso dal girare un video musicale dove ci si comporta in modo del tutto spontaneo, infatti mentre reciti, decide il regista e tu devi capire cosa desidera. Nella musica invece decidi tu cosa vuoi”. Nel film lo vedremo con il pizzetto e i baffi lunghi, un aspetto leggermente diverso dal solito. Afferma anche di aver scritto un pezzo musicale ottimista per il film.

Video dell’ultimo singolo di Francesco Gabbani “La rete”





