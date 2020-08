Francesco Gabbani/ “Da bimbo invece che giocare con le macchinine…” (Battiti Live)

Francesco Gabbani continua a portare avanti il vessillo musicale grazie agli appuntamenti dal vivo con tutti i suoi fan. Merito della sua Viceversa, la canzone che ha presentato nella scorsa edizione di Sanremo e che per un solo soffio non gli ha regalato una nuova vittoria. In un’intervista con Rudy Zerbi per Deejay, Francesco ha parlato anche della sua infanzia: “Invece di giocare con le macchinine, mi costruivo palchi con le luci anni Ottanta. Sono sempre stato estroverso ma pacato e a scuola non sono mai stato un secchione. Ero coscienzioso, penso di essere stato un bravo bambino“. Nei giorni scorsi, Gabbani ha incontrato i fan nella tappa di Castelnuovo Garfagna: l’accoglienza è stata più che calorosa e l’artista ha deciso di dedicare un pensiero profondo all’evento, pubblicando il tutto su Instagram. “Da queste immagini si vede bene come stiamo vivendo questi concerti”, scrive, “la voglia di musica, la voglia di stare insieme e divertirsi, nonostante il distanziamento e le mascherine, prendono il sopravvento e per due ore ci dimentichiamo di tutto e pensiamo solo a stare bene”. Per Gabbani si tratta di una boccata d’aria, un piccolo assaggio di quella normalità che manca a molti. Senza dimenticare però i riguardi nei confronti della sicurezza. Clicca qui per guardare il video di Francesco Gabbani.

Francesco Gabbani, l’estate tra musica e montagna

Niente mare per Francesco Gabbani, almeno per la breve vacanza che si è concesso alcuni giorni fa. Lo troviamo infatti con abiti un po’ pesanti, l’abbronzatura evidente e di fronte a sè una montagna immersa nelle nuvole. “A me piace restare, tra le montagne e il mare, tra le nuvole e il sole, tra le gioie e le paure!”, scrive poi citando il suo brano Maledetto Amore. Ed ecco l’estate di Gabbani: musica e montagna, emozioni e gratitudine per tutti gli ammiratori accorsi ai suoi live. Alle spalle la doppia tappa con altrettanti sold out ad Asiago e Alba, che hanno permesso al suo Inedito Acustico Tour di registrare un nuovo successo. Oggi, lunedì 24 2020, Francesco Gabbani sarà sul palco di Battiti Live per promuovere la sua Viceversa. Alle spalle però ha anche un altro successo: anche la tappa di Fossano dello scorso sabato ha registrato un tutto esaurito. Una raccolta dei suoi brani più celebri e non solo Viceversa, ma anche Occidentali’s Karma e Il sudore ci appiccica, il suo ultimo singolo e successo estivo.

Video, inedito acustico





© RIPRODUZIONE RISERVATA