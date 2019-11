Francesco Gabbani/ Da “Bocca di Rosa” a Lucio Dalla (Una Storia da Cantare)

Francesco Gabbani sarà uno dei tanti ospiti di “Una Storia da Cantare“, il nuovo programma di Rai Uno condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, andato in onda per la prima volta sabato 16 novembre. Il cantante, vincitore del Sessantasettesimo Festival di Sanremo, è stato chiamato per omaggiare tre grandi nomi del panorama musicale italiano: Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla e Lucio Battisti. Con De Andrè sicuramente il cantante ha già un gran “feeling” musicale, fu proprio con il suo celeberrimo brano “Bocca di Rosa” che l’autore di Occidentali’s Karma si esibì a “Che Tempo che Fa” l’anno scorso. Non fu un’esibizione perfetta allora, dato che sbagliò un verso e, con tanto di scuse, interruppe la performance in diretta su Rai Uno. Stavolta Gabbani sarà chiamato a celebrare la memoria di Lucio Dalla, nella puntata di stasera, sabato 23 novembre…Riuscirà a reggere l’emozione? Sembra che “Una Storia da Cantare” non sia l’unica avventura prevista per il 37enne originario di Carrara. Infatti, in un intervista rilasciata su fanpage Gabbani ha anticipato l’uscita del suo nuovo singolo: “Duemiliadiciannove“. Con questa canzone anticipa il prossimo album di cui non si sa ancora la data di uscita ufficiale. Nella stessa intervista il cantante dichiara di non escludere una sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus.

Francesco Gabbani e il suo nuovo singolo: Duemiladiciannove

Duemiladiciannove di Francesco Gabbani è dedicato principalmente ai fan del cantante che nonostante un periodo di latitanza continuano a dimostrargli grande affetto e a supportarlo. Molto particolare è stato il modo in cui ha deciso di diffondere il suo nuovo singolo. Sui suoi canali social infatti ha informato i suoi fan di salvare in rubrica un numero di telefono e che, nel Gabbaday, il 6 novembre, avrebbe annunciato e diffuso gratuitamente il suo nuovo singolo tramite WhatsApp creando una “catena di Sant’Antonio”. Con il singolo è stato pubblicato anche il videoclip della canzone che rappresenta una vera e propria dedica al 2019. I protagonisti infatti sono alcuni personaggi che hanno avuto grossa rilevanza nel 2019 che cantano la canzone di Gabbani. Possiamo vedere Matteo Salvini, Papa Francesco, il Primo Ministro Giuseppe Conte, Greta Thunberg, Carola Rackete, Barbara D’Urso, Sfera Ebbasta, Salmo, Cristiano Ronaldo, Matteo Renzi e Donald Trump. Ma che sappiamo sulla sua vita privata? Il cantante di Carrara è fidanzato da più di sei anni con la tatuatrice Dalila Iardella, i due, sempre attenti a tutelare la loro privacy, convivono da parecchi anni e non amano stare sotto i riflettori. In merito alla sua relazione, in un’intervista per la rivista F, ha dichiarato di essere estremamente fedele e che non tradirebbe mai la sua Dalila. Queste le sue parole: “Sono molto fedele, per me è automatico: se condividi un rapporto con qualcuno deve essere basato sulla fiducia reciproca. Non tradirei mai la mia compagna. Sennò meglio star soli a divertirsi”.

