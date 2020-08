Francesco Gabbani/ Doppio sold out con l’alter ego Fritz

Francesco Gabbani ha appena registrato un doppio sold out grazie al live alla fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo. Le due date sono andate esaurite fin dalla prevendita, per un live inedito e acustico in cui il cantante ha raccontato il suo percorso artistico, grazie alle canzoni del suo repertorio e a un dialogo con il suo alter ego Fritz. Una sorta di voce della coscienza che lo ha accompagnato lungo la narrazione della sua storia e con il supporto della band. Il tour Inedito Acustico ha già permesso a Gabbani di ottenere un forte successo anche al Festival Collisioni ad Alba, ad inizio mese. Oggi, sabato 15 agosto 2020, Francesco Gabbani torna ospite nella replica di Una storia da cantare su Rai 1. Nel suo omaggio a Lucio Dalla, l’artista interpreterà Canzone. Un brano che il Maestro scomparso ha pubblicato nel ’96 e scritto in coppia con Samuele Bersani. Clicca qui per guardare il video di Francesco Gabbani.

Francesco Gabbani, Inedito Acustico e grandi soddisfazioni

Francesco Gabbani non potrebbe essere più felice. Il suo tour Inedito Acustico gli sta regalando tante soddisfazioni e non solo. “Inizia a correre veloce e sono felice perchè vi vedo godere di ogni momento di questa normalità ritrovata”, ha scritto in questi giorni su Instagram, “proprio come sto facendo io”. Nel post sono presenti anche diversi scatti dei live ad Alba e ad Asiago”. Clicca qui per leggere il post di Francesco Gabbani. L’artista però si sta preparando ad un vero tour de force: a settembre sarà a Taormina, dopo aver affrontato tappe che sono iniziate con il live di Majano, in Friuli. “Finalmente saremo in tour, ci sarete anche voi, ci rivedremo e torneremo a cantare insieme, anche se in un modo diverso rispetto al passato”, aveva scritto sui social, “ma sono sicuro che sarà bellissimo. L’emozione inizia già a farsi sentire”. Secondo Gabbani, il tour appena messo in piedi sarà utile per dimostrare a livello pratico quanto ammiratori e artisti desiderino ripartire e ricominciare. Un dettaglio sottolineato anche dalla pubblicazione del suo ultimo singolo, Il sudore ci appiccica, con cui tenta di sfidare le hit estive degli altri colleghi.

Video, Francesco Gabbani e il ricordo di Lucio Dalla

Foto, grazie per le emozioni





© RIPRODUZIONE RISERVATA