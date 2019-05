Francesco Gabbani/ “È un’altra cosa”, nuovo singolo hit dell’estate? (Radio Italia Live)

Francesco Gabbani sarà senz’altro fra i grandi protagonisti dell’ottava edizione di Radio Italia Live. Il primo concerto della kermesse canora si terrà a Milano, in piazza Duomo, oggi 27 maggio, con la conduzione di Luca e Paolo e la partecipazione di numerosi artisti di primo piano del panorama nostrano, da Loredana Bertè a Marco Mengoni, da Ermal Meta a Ultimo. In tempi recenti, il cantautore originario di Carrara è tornato a far parlare di sé grazie al lancio del suo ultimo singolo, intitolato È un’altra cosa. Il brano anticipa l’album di prossima uscita, del quale ancora non si conosce la denominazione. L’ultima sua apparizione musicale risaliva al 2017, anno del fortunato lavoro discografico Magellano che ha consentito a Gabbani di affermarsi definitivamente quale uno dei talenti più cristallini della musica leggera italiana. Nel frattempo, Francesco è stato premiato per aver conquistato ben sei dischi di platino con il singolo Occidentali’s Karma, con il quale l’artista ha vinto il Festival di Sanremo nel 2017. Un grande risultato per l’artista toscano, che ha ancora tutta l’intenzione di sorprendere il proprio affezionato pubblico grazie a testi di ottima qualità in grado di far divertire e riflettere.

Francesco Gabbani: il bilancio della sua carriera

All’età di 36 anni, Francesco Gabbani, tra gli artisti a Radio Italia Live, può tracciare un bilancio della sua carriera musicale. Il cantautore ha ricevuto numerose soddisfazioni e successi interessanti. Dopo una lunga gavetta, iniziata con la band dei Trikobalto e proseguita con il primo album da solista Greitist Iz, Gabbani si è fatto conoscere dal pubblico italiano sul palco dell’Ariston. È del 2015 la sua prima apparizione con il brano Amen, grazie al quale è riuscito a vincere il Festival di Sanremo nella categoria delle Nuove Proposte. Tra i momenti più belli della sua carriera, va segnalato un duetto con l’artista americana Anastacia in “I belong to you”, in occasione di una delle tappe italiane del suo tour. Un trampolino di lancio ideale verso altri traguardi ben più ambiti, con la vittoria a Sanremo tra i campioni e la chance di diventare uno dei cantanti italiani più conosciuti ed apprezzati in assoluto. Oltre ad Occidentali’s Karma, anche Tra le granite E le granate, Pachidermi e pappagalli e La mia versione dei ricordi hanno raccolto ottimi risultati in materia di vendite.

In arrivo il nuovo disco di Francesco Gabbani.

L’attenzione di Francesco Gabbani, che vedremo a Radio Italia Live, è ora rivolta verso il lancio del suo nuovo disco, con l’obiettivo di ricalcare gli ultimi risultati lusinghieri. Lo scorso 12 maggio, il cantautore è stato ospite a Che tempo che fa (clicca qui per il video), la nota trasmissione condotta da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Ha così presentato il suo singolo, che parla del mare, del sole e del surf. Sicuramente ci troviamo di fronte a un artista che vuole fare l’ennesimo salto di categoria per non finire nel dimenticatoio come accaduto in passato ad altri artisti che avevano trionfato al Festival di Sanremo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA