Francesco Gabbani/ “Giulia è la mia compagna, ma anche collaboratrice” (Domenica In)

Francesco Gabbani ospite della nuova puntata di “Domenica In“, il programma campione d’ascolti condotto da Mara Venier su Rai1. Un’occasione davvero speciale per il cantautore che presenterà il nuovissimo singolo “Einstein” uscito dopo il grandissimo successo di “Viceversa”, terzo posto al Festival di Sanremo 2020, e de “Il sudore ci appiccica”, una delle hit dell’estate 2020. Un brano diverso rispetto a quello inserito nell’ultimo disco di inediti: una decisione scaturita dall’artista fiorentino in questo particolare momento storico. “Sentivo l’esigenza di mostrare la canzone nella sua dimensione più “sostanziosa”, che fosse destrutturata da quello che è l’arrangiamento fatto con tutti gli altri strumenti, come in realtà è presente all’interno del disco” – ha precisato Gabbani in occasione di una intervista rilasciata a Spettacolonews.it precisando – “non è che non mi piaccia in quella versione, ma spesso capita che gli arrangiamenti confondano, vadano ad offuscare quella che è la sostanza base di una canzone. Credo che poi questa scelta renda anche più onore alla componente emotiva”.

Francesco Gabbani: “Einstein” il nuovo singolo da “Viceversa”

Francesco Gabbani parlando sempre della nuova versione del brano Einstein ha aggiunto: “nel rifare questa canzone in versione acustica, invece, non ho pensato minimamente a dover andare a “spaccare in radio”, poi è ovvio… Se la dovessero passare mi farebbe piacere, però non era il presupposto principale”. La canzone esce in una versione rinnovata dopo un lunghissimo periodo di lockdown, in un mondo oramai cambiato per sempre. Parlando di quarantena e lockdown, Gabbani dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato: “non mi sono depresso perché ho trasformato le restrizioni in una opportunità: ho fatto cose che normalmente non riesco a fare, tipo giardinaggio. Ho passato un periodo piacevole in realtà, un po’ come quando sto a casa e non giro per lavoro. Mi sono dedicato a lavori manuali, ho spostato lo studio di registrazione dal salotto alla veranda facendo anche lavori di falegnameria”. Una quarantena trascorsa in compagnia della sua fidanzata Giulia come ha raccontato lo stesso cantautore: “ero con Giulia, la mia compagna che è anche una mia collaboratrice. Siamo passati di colpo dai “firmacopie”, dove incontravamo 500 persone al giorno, al ritrovarci nella nostra dimensione casalinga, che è stata serena. È stato un bel test per tante coppie”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA