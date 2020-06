Francesco Gabbani/ “Ho sperato fino all’ultimo che…” (Domenica in)

Francesco Gabbani ospite di Domenica In da Mara Venier per la gioia dei tanti fan che hanno dovuto fare i conti con il rinvio del suo concerto all’Arena di Verona. Come prevedibile, l’atteso live di Francesco Gabbani, programmato inizialmente per l’8 ottobre 2020 è stato posticipato a causa dell’emergenza sanitaria del Coronavirus. Lo ha annunciato l’artista toscano attraverso una nota postata sui suoi canali social, senza nascondere il dispiacere per una decisione obbligata. Tuttavia, Francesco Gabbani, ha promesso una grande festa ed un abbraccio ancora più grande il 26 aprile 2021, la nuova data del concerto che si svolgerà sempre nella splendida location veronese. Nel frattempo l’artista toscano ha deciso di non far sentire la sua mancanza al pubblico, così lo rivedremo all’opera nell’ospitata a Domenica In.

Francesco Gabbani a Domenica In, concerto annullato: “Fino alla fine speravo si potesse fare”

Mastica amaro Francesco Gabbani per il rinvio del suo concerto all’Arena di Verona. Una scelta inevitabile, che fino alla fine l’artista toscano sperava di non dover prendere. Nel suo annuncio si percepisce tutto il malcontento, anche se il cantante ha rassicurato sul fatto che tornerà sul palco entro la prossima primavera: “Fino all’ultimo ho sperato il concerto si potesse fare, ma le condizioni attuali non lo permettono e, per questo motivo, abbiamo deciso di spostarlo alla primavera del prossimo anno”, le parole Gabbani. Nella puntata di Domenica In di oggi, rivedremo il campione del Festival di Sanremo 2017 in un’interessante intervista con Mara Venier. Un appuntamento da non perdere per tutti i suoi fan ed i suoi estimatori.



