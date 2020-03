Francesco Gabbani/ “Il mio messaggio a chi è impegnato in prima linea” (Domenica in)

Francesco Gabbani è tra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In. In collegamento video, il cantante conferma di essere a casa, incredulo, come tutti, di fronte a ciò che sta succedendo: “non lo poteva pensare nessuno – spiega – stiamo cercando di prenderci tutti le nostre responsabilità, sto cercando di rispettare le regole”. Per presenziare – seppur in collegamento video – nel salotto di Mara Venier, Gabbani rivela di essersi dato un tono cambiandosi d’abito: “mi sono vestito più elegante. Normalmente – dice l’artista – non sto vestito elegante in casa”. A spiccare, però, è soprattutto il suo sorriso di positività, “per dare un messaggio di serenità alle persone che ci stanno seguendo e per le persone che sono impegnate in prima linea”. Non manca poi un pensiero “a tutte le persone che si ritrovavano a stare in casa in questa condizione” e un appello: “è importante pensare in modo positivo, la positività in un modo o nell’altro influisce in quello che facciamo”.

FRANCESCO GABBANI: “PASSO LE GIORNATE SUONANDO, POI…”

Francesco Gabbani approfitta della diretta con Domenica In per raccontare come sta vivendo il suo periodo di quarantena: “le mie giornate le passo suonando – dice – la mia passione principale, ma anche cercando di riscoprire altre cose, fare ciò che di solito non riesco a fare, anche le cose più pratiche, sistemare qualcosa che non sono mai riuscito a sistemare. Ovviamente -precisa Gabbani – mi dedico anche alla lettura, guardo di film. Poi ho la fortuna di abitare in un posto in mezzo al verde, le colline”. Francesco Gabbani, infatti, vive tra la Toscana e la Liguria, un posto completamente immerso nel verde che l’artista definisce “bellissimo”: “ho la fortuna di uscire e godere della natura vicino a casa”, spiega Francesco Gabbani, “mi piace pensare, quando torno a casa, di essere in questo contesto molto naturale […] Tuttavia – precisa il cantante – lo avete già detto in precedenza, e devo essere sincero, la tecnologia ci sta aiutando molto anche a sentirci più uniti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA