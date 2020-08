FRANCESCO GABBANI/ “Il momento dopo Sanremo non è stato facile”

C’è anche Francesco Gabbani, tra gli ospiti dello spettacolo trasmesso in replica questa sera su Rete 4 dal titolo Una serata… Bella – Per te, Bigazzi! tutto dedicato alla musica del grande paroliere fiorentino attivo a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso. Gabbani è già tornato on stage con ‘Inedito acustico’, lo show post-Covid in programma anche a Brescia – città-simbolo della lotta al coronavirus – per il 4 settembre prossimo. “Sono felice di tornare in piazza Loggia”, ha dichiarato al riguardo in un’intervista del 6 agosto a Bresciaoggi, “mi auguro che per gli amici bresciani questo concerto diventi l’occasione di uno slancio verso il futuro pur senza dimenticare il passato”. Il suo tour, in realtà, è stato inaugurato con la prima tappa a fine luglio in provincia di Udine; il live bresciano, però, rappresenta qualcosa di particolare per lui e per la città tutta, che torna ad ascoltarlo a tre anni dall’ultima volta. “Innanzitutto devo dire che conservo sinceramente un ricordo bellissimo di quella serata di tre anni fa, forse perché era l’anno in cui per me è esploso tutto e facevo fatica a credere a quelle piazze piene. Una grande gioia. Ma naturalmente anche questa volta non sarà un concerto qualunque: torno molto volentieri, convinto che le cose prendano valore nella pratica più che nei proclami… Per questo mi auguro soltanto e semplicemente di riuscire a portare in città un po’ di serenità dopo questi mesi difficili”.

Francesco Gabbani: da Sanremo all’impatto con una nuova realtà

Al ritorno sul palco, Francesco Gabbani ha “sperimentato un contesto emotivo” che non provava da anni. ‘Inedito’, oltre che il suo ‘acustico’, è anche il rapporto che si è venuto a creare con il pubblico, e questo non solo per lui, ma per tutti gli artisti che si sono trovati a dover ‘ricominciare’ con nuove modalità. Per lui, comunque, l’impatto iniziale dev’esser stato più forte che per altri, e in questo Sanremo ha fatto senz’altro la sua parte: “Quando è scoppiata l’emergenza si era concluso da poco il festival, che è l’apoteosi della socialità, avevo pubblicato un disco, ero riuscito a concludere un instore tour di 10 tappe in tutta Italia dove ho incontrato una media di 500 persone a data… Nei primi tempi non è stato facile rinunciare a tutta questa grande carica di energia, a questa fortissima vibrazione emotiva”, spiega. Naturalmente, come tutti gli artisti suoi colleghi, aveva pensato a ben altra estate: “Avevo in programma un tour di tutt’altro tipo, che per altro avrebbe dovuto culminare ad ottobre con un grande concerto all’Arena: appuntamento che comunque abbiamo rimandato ad aprile del prossimo anno, sperando di poterlo fare con le modalità di sempre e con le capienze tradizionali”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA