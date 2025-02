Francesco Gabbani, i gossip: felice con Giulia Settembrini ormai da anni

Reduce dalla sua quarta esperienza sul palco dell’Ariston, Francesco Gabbani è felice nella sua vita al fianco della fidanzata Giulia Settembrini, alla quale è legato ormai da diversi anni. I due stanno insieme infatti almeno dal 2019: nel 2020 l’artista di Carrara ha preso parte a Sanremo con il brano “Viceversa”, scritto proprio per lei. Una canzone d’amore e di reciprocità per un rapporto che va avanti serenamente e che ha portato l’artista alla felicità dopo la fine della storia con la sua ex storica, Dalila. La fidanzata di Francesco Gabbani e l’artista si sono conosciuti a Pizzo Calabro, dove lei si trovava per svolgere un lavoro in ambito registico.

Nadia e Nicola, chi sono i genitori di Selvaggia Lucarelli/ “Ho compreso il loro amore con delle lettere…”

Dopo il primo sguardo, Francesco Gabbani e la fidanzata, Giulia Settembrini, si sono innamorati perdutamente e non si sono più lasciati. Lui l’ha definita “il suo grande amore” e lo dimostra il fatto che dopo più di cinque anni stiano ancora insieme, con progetti importanti per il futuro e con una quotidianità condivisa ormai anche sul lavoro.

Marcella Bella/ "Sanremo 2025? Streaming cresciuti tantissimo, i giovani stanno conoscendo la mia musica"

Francesco Gabbani, il particolare piccante dopo Sanremo 2017: “Canovaccio…”

Al di là della vita sentimentale, nella quale ormai da tempo Francesco Gabbani ha trovato stabilità e serenità, ci sono anche gossip piccanti. C’è un particolare che riguarda le… “dimensioni” di Francesco Gabbani. In occasione della vittoria a Sanremo nel 2017 con “Occidentali’s karma”, si parlò molto del fatto che il cantante potesse essere superdotato. Ma è davvero così? A rispondere fu lui stesso, scherzando sui rumors. A “Un Giorno da Pecora”, infatti, disse: “Come tutti gli espedienti che ho usato a Sanremo per attirare l’attenzione, dalla scimmia al titolo particolare, devo dire che il canovaccio che ho arrotolato dentro le mutande ha funzionato”. Dunque, Gabbani non ha smentito né confermato le voci che ci furono all’epoca, scherzandoci sopra.