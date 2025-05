A Sanremo 2025 ci ha regalato un vero e proprio inno all’esistenza, con ‘Viva la vita’, Francesco Gabbani ha primeggiato ancora una volta sul palco dell’Ariston e poco dopo, nel salotto di Domenica In, si lasciò andare ad un’intervista rivolta non solo all’ennesimo ottimo riscontro nella kermesse ma anche alla sua vita privata. Non a caso, il cantautore partì da qualche piccolo ma romantico commento dedicato alla splendida storia d’amore con la sua compagna Giulia Settembrini.

Giulia Settembrini, chi è la fidanzata di Francesco Gabbani/ Lui: "E' la mia grande fortuna e poi..."

Francesco Gabbani non è mai balzato all’attenzione mediatica per la sua vita privata, come sottolineò proprio Mara Venier nel corso dell’intervista rilasciata a Domenica In qualche settimana fa: “Sei sempre stato molto riservato”. Il cantautore però ci tenne a sottolineare di non aver mai volutamente nascosto la liaison con la compagna Giulia Settembrini. “Mi sopporta e mi supporta, è la fortuna della mia vita. “Nelle ultime settimane mi sono lasciato andare? Non è mai stata una presa di posizione quella di tenere la mia vita privata più riservata possibile, diciamo che non mi piace far parlare di me per quello”. Francesco Gabbani poi aggiunse: “Con Giulia il rapporto è ormai talmente naturale e bello che naturalmente viene fuori, poi tra l’altro lavora con me. Il primo incontro? Ad un concerto in Calabria: un momento fondamentale nella mia vita”.

Francesco Gabbani, chi è?/ Dalla vittoria di Sanremo 2017 al successo e gli hater: "Ho sofferto perché..."

Francesco Gabbani a Domenica In: “Nonno Sergio? Mi ha supportato nel mio percorso…”

I riflettori, tra musica e carriera, restano anche sugli affetti di Francesco Gabbani; sempre nel salotto di Rai Uno una foto in particolare suscitò un tenero racconto del cantante de ‘Viva la vita’. Lui da bambino con nonno Sergio, un vero e proprio faro per la vita e la professione a prescindere da quelle che sono state o sarebbero potute essere le scelte. Nonno Sergio? Ero molto legato a lui, è qualche anno che non c’è più ma fortunatamente mi ha visto vincere Sanremo nel 2017. Mi ha sempre incentivato e supportato nel fare quello che volevo nella mia vita, complice nel mio percorso e indipendentemente dal fatto che ho scelto la musica”.