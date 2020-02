FRANCESCO GABBANI/ “La scimmia? Una croce, non mi hanno capito” (Che tempo che fa)

A Sanremo 2020, Francesco Gabbani si è preso la sua rivincita. Strano a dirsi, dal momento che Gabbani non ha propriamente vinto, ma di fatto è stato così. In primis, perché classificarsi secondo dietro a Diodato non è stata una grande sconfitta: “Non la vivo come un’ingiustizia”, ha dichiarato in proposito al Messaggero, “sono riuscito a far conoscere un altro lato di me dopo Occidentali’s karma. La soddisfazione di vincere me la sono già presa tre anni fa”. In secondo luogo, perché – come già anticipato – è riuscito a smarcarsi di dosso una certa immagine di buontempone che poco si addiceva a un artista impegnato come lui. Tutta colpa della scimmia, se alcuni non l’hanno capito: “Fu una croce. Ci fu un fraintendimento, dietro al ritornello orecchiabile e cantabile di Occidentali’s karma c’era un significato profondo che in pochi colsero. Analizzavo l’atteggiamento di noi occidentali quando ci accostiamo alle pratiche orientali”. Il vero dramma, dunque, non è stata l’apparente disfatta in questa edizione, ma l’incomprensione ingeneratasi dopo la vittoria del suo secondo Sanremo. C’è da ammettere, comunque, che è stato proprio grazie a quello scimmione che Francesco ha avuto modo di farsi notare: “Mi sono trovato dall’essere praticamente uno sconosciuto a fare un tour da 50 date tutte sold out”. Ospite questa sera a Che tempo che fa, Gabbani presenta il suo nuovo album Viceversa contenente il singolo omonimo che ha portato a Sanremo. Un brano molto diverso da quelli con cui si è fatto conoscere, che dimostra come Gabbani sia un cantautore versatile e capace di grandi eclettismi.

Il ‘nuovo’ Francesco Gabbani

Francesco Gabbani non rinnega certo i successi del suo passato, e nemmeno si rimprovera la scelta di portare la scimmia sul palco. All’epoca dei fatti, era difficile intuire quali sarebbero state le conseguenze. Ma non è il caso di continuare a guardarsi indietro: per il cantautore è tempo di nuove conquiste. E ‘conquiste’ non solo nel ramo professionale, ma anche in quello privato, visto che Gabbani si è da poco rifidanzato. Dopo la fine della sua relazione storica con Dalila Iardella, Francesco ha incontrato Giulia, di cui però non si sa molto. Queste le parole di lui al riguardo: “L’amore va bene. Sono fresco di un nuovo incontro sentimentale nella mia vita, sono contento di avere affianco Giulia. Questa canzone (Viceversa, n.d.r.) è anche per lei, perché è per le persone che si amano, anche se vorrei si cogliesse il concetto più universale di amore”. Nel testo si parla proprio dell’importanza del supportarsi a vicenda, descritto come un “complesso meccanismo” che in realtà è molto semplice. Quanto al rapporto tra Francesco e Giulia, insomma, basterebbe solamente dire/senza starci troppo a ragionare che i due “stanno bene” insieme.

