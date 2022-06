Francesco Gabbani/ “Lucio Dalla non posso esimermi dal guardare alla sua opera con ammirazione”

Francesco Gabbani ricorda Lucio Dalla

Francesco Gabbani è tra gli ospiti di “Dallarenalucio“, lo spettacolo evento dedicato a Lucio Dalla e trasmesso in prima serata su Rai1. Il vincitore del Festival di Sanremo 2017 dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha condiviso un ricordo dedicato al cantautore bolognese: “essendo un cantautore non posso esimermi dal guardare alla sua opera con ammirazione e dal considerarlo una fonte di ispirazione”. Intanto Gabbani è pronto a tornare dal vivo con le canzoni del nuovo album “Volevamo Solo Essere Felici”, un album che ha racconto così: “è un disco di analisi personale e soggettiva anche se in continuità con il mio percorso artistico. Rispetto a “Viceversa”, che era un confronto con la percezione altrui, queste canzoni sono come un’introspezione psicologica, andando a scandagliare verso se stessi e verso le vibrazioni del proprio io interiore”.

Non solo, Gabbani ha rivelato: “sotto il profilo musicale si alternano brani energici con pezzi più riflessivi, dove la ricerca del testo si sposa con melodie raffinate. La ricerca dell’armonia dei suoni, raggiunta nelle incisioni attraverso l’impiego di sezioni d’archi e strumenti autentici, diventa così un nuovo colore musicale. Ho voluto comporre le canzoni “alla vecchia”. Ovvero facendo prima nascere i testi e poi la musica”.

Francesco Gabbani e il nuovo album “Volevamo essere felici”.

Francesco Gabbani in conferenza stampa di lancio del disco “Volevamo essere felici” ha raccontato la genesi di un album introspettivo che segna un capitolo importante della sua vita personale ed artistica. Un disco nato alla maniera vecchia, come ha raccontato il cantautore, ossia partendo dai testi e poi dalla musica. “Ne deriva una rinnovata sete di risposte, ma accompagnata dall’accettazione e dalla presa d’atto di determinate circostanze. Perché anche le domande irrisolte, a volte, offrono punti fermi, su cui poggiare i binari del proprio itinerario” – ha detto in conferenza precisando – “Volevamo Solo Essere Felici” è il titolo giusto per questo disco. Ognuno di noi ha il suo modo per ricercare la felicità.

Ricercarla è sempre una costante. Per molti e una ricerca nel futuro, come se si dovesse arrivare a una meta. Io invece provo a cercarla nel presente.

Io sento di ricercarla e di trovarla nelle cose piccole, nella quotidianità e nei singoli momenti da vivere ed assaporare fino in fondo”.

Infine parlando del successo sopraggiunto nel 2017 con la vittoria a Sanremo con il brano “Occidentali’s Karma” ha rivelato: “il successo ti cambia la vita e mi ha travolto. Mi ha creato una profonda inquietudine. Avevo un malessere, non riuscivo a vivere bene. Avevo un senso di non serenità. Piano, piano sono tornato a trovare un senso vero rispetto a quello che faccio”.











