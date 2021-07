Francesco Gabbani operato alle corde vocali/ Come sta? “Intervento ad Amburgo”

Il cantante Francesco Gabbani, attraverso i social, ha comunicato di essere stato operato alle corde vocali dopo aver fatto il concerto all’Arena di Verona. Ha deciso di annunciarlo ai fan solo quando il peggio era ormai passato: “Adesso che è tutto passato posso finalmente dirvelo. Il giorno dopo il concerto all’Arena di Verona sono volato ad Amburgo per un piccolo intervento alle corde vocali. – ha scritto – La magica esperienza dell’Arena mi ha dato la giusta grinta per affrontare al meglio l’operazione e l’annuncio dei live di Milano e Roma mi ha spronato nella riabilitazione. Un grazie di cuore al professor Fussi che con tutta la sua esperienza e professionalità mi ha seguito in questo percorso! Ora sto davvero alla grande! Per questo non vedo l’ora di tornare a cantare insieme a tutti voi!” Al termine del messaggio Gabbani non manca di ringraziare tutto lo staff del professore che ha condotto l’operazione oltre al link per acquistare i biglietti dei suoi prossimi spettacoli.

Francesco Gabbani pronto a tornare sul palco: le prossime tappe

Francesco Gabbani è stato protagonista all’Arena di Verona il 4 Luglio. I prossimi appuntamenti sono previsti per il 2022 con i live al Forum di Assago, Milano, il 6 maggio e al Palazzo dello sport di Roma per l’8. Di seguito la scaletta delle canzoni del concerto all’Arena di Verona: Intro, Bomba pacifista, Pachidermi e Pappagalli, Duemiladiciannove, Clandestino, Amen, Shambola, La strada, Tra le granite e le granate, Eternamente ora, La mia versione dei ricordi, Cinesi, Spogliami, Immenso, Einstein, La cura, È un’altra cosa, Foglie al gelo, Viceversa, Il sudore ci appiccica, Cancellami. Bis: Un sorriso dentro al pianto, Occidentali’s Karma, Viceversa.

