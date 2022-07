Francesco Gabbani “Quando ero bambino avevo due sogni…”/ Li ha realizzati?

Il 2022 può essere certamente considerato l’anno in cui Francesco Gabbani ha dimostrato di essere un artista 360 gradi. Il cantante ha infatti accettato con entusiasmo la proposta che gli è arrivata dalla Rai di condurre, al fianco di Francesca Fialdini, lo show “Ci vuole un fiore“, organizzato per sensibilizzare il pubblico su quanto sia importante preservare l’ambiente che ci circonda e si è mostrato pienamente a suo agio anche in un ruolo per lui inusuale.

Questo gli ha permesso di ricevere un premio inaspettato per chi fa il suo lavoro, ma che lo ha reso felice: il Telegatto Green. Il riconoscimento, organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni, gli è stato consegnato in occasione del Fuorisalone di Milano per la sua attenzione nei confronti delle tematiche green, come ha rivelato al pubblico che era presente: “Continuate a difendere la natura: questa è musica per le mie orecchie!” – ha detto nel suo discorso di rito.

Nel momento in cui gli è stato consegnato il Telegatto Green Gabbani sembrava essere un bambino che ha la possibilità di avere tra le mani il gioco che desiderava da tempo. È stato lui stesso a rivelare la sua gioia: “Quando ero bambino avevo due sogni: vincere il Festival di Sanremo e avere un Telegatto! Riceverlo oggi è per me un grande motivo di orgoglio e una grandissima emozione – ha detto ai microfoni del settimanale -. Lo metterò nel posto dove conservo tutti gli oggetti più preziosi e significativi del mio percorso artistico, a partire ovviamente dai premi di Sanremo!“-

Questi nuovi Telegatti, tutti di colore diverso, rappresentano delle vere e proprie opere d’arte. Sono state infatti realizzate da Cracking Art, il collettivo artistico famoso per le sue installazioni realizzate in plastica rigenerata, in perfetta sintonia con i temi di circolarità e recupero di questa edizione del Salone del Mobile di Milano.











