Francesco Gabbani è tra i cantanti big del Festival di Sanremo 2025 con la canzone “Viva la vita“. Si tratta della terza partecipazione per il cantautore toscano dopo la vittoria tra le Nuove Proposte nel 2016, la vittoria tra i big nel 2017 e il secondo posto nel 2020. Questa volta Gabbani ha deciso di portare in gara una ballad positiva in cui parla della vita e di come bisognerebbe viverla al meglio, ma la canzone appare poco incisiva. Sul palcoscenico lui è un fuoriclasse, e non si discute, ma il brano non è sicuramente tra i migliori proposti al Festival e la conferma arriva anche dalla classifica provvisoria finale della prima puntata. La Sala Stampa e Web chiamata a votare tra tutti i 29 big in gara non ha “premiato” Gabbani inserendolo tra i 5 più votati, a conferma di come il brano non abbia ricevuto l’approvazione dei critici e dei giornalisti.

SANREMO 2025/ Bene lo stop ai pistolotti e più musica, ma quello scherzo al Papa…

Sul web i pareri sono come sempre discordanti, visto che c’è chi si è commosso ascoltando il brano, mentre c’è chi pur non riconoscendo il valore e il talento di Gabbani precisa: “è come mangiare una pasta al pomodoro in un ristorante stellato: ben fatto, ma manca il tocco di follia”.

Francesco Gabbani non convince a Sanremo 2025 con “Viva la vita”

La prima esibizione di Francesco Gabbani al Festival di Sanremo 2025 con “Viva la vita” non ha lasciato più di tanto il segno. Sono tantissimi i commenti sui social, in particolare su X, dove diversi utenti sottolineano la bravura del cantante, ma la poca originalità della canzone. “Carina ma al momento non mi sembra tra le sue migliori. Un inno alla vita” – scrive un utente, mentre un altro ha apprezzato la carica di positività con cui l’ha interpreta sul palcoscenico apparendo più convincente nonostante la poca incisività del brano.

Giulia Settembrini, fidanzata di Francesco Gabbani/ Colpo di fulmine in estate: "Il mio grande amore"

“Un brano che funziona, ma senza l’effetto danzereccio dei suoi pezzi migliori. L’ omaggio delle braccia aperte ricorda Modugno” – nota un utente, mentre un altro conferma un pò il sentiment generale dopo aver ascoltato la canzone: “ballada classica per #FrancescoGabbani, mi aspettavo qualcosa di più da lui. È un bel brano ma ci ha abituati a pezzi magistrali. È uno che sul palco ci sa stare alla grande”.