Francesco Gabbani si racconta a cuore aperto nella nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Il cantautore è reduce dal Festival di Sanremo 2025 dove ha partecipato con il brano “Viva la vita” che ha anticipato l’uscita del nuovo disco di inediti dal titolo “Dalla tua parte” che presto presenterà dal vivo con un tour nei palazzetti. Intervistato da Fanpage, il cantautore toscano parlando del suo nuovo disco ha detto: “più vado avanti, più ho sviluppato una consapevolezza di scrittura che in realtà è meno consapevole”. La scrittura è sempre stata importante per Gabbani anche se ha sempre avuto un approccio inconsapevole durante la fase di creazione.

“Io esprimo quello che sono” – ha sottolineato il che in questa fase della sua vita non nasconde di avere una naturale considerazione del rapporto con gli altri individui. Tra le canzoni del disco c’è “Così come mi viene”, un brano fresco che in apparenza sembra leggero, ma nasconde un grandissimo significato.

Francesco Gabbani dopo Viva la vita arriva il tour 2025

La carriera di Francesco Gabbani è indubbiamente legata al Festival di Sanremo: lì è iniziato tutto. Prima la vittoria tra le Nuove Proposte, poi tra i Big e successivamente un secondo posto. Sanremo ha segnato la sua carriera e proprio quest’anno è tornato in gara con “Viva la vita” puntando il dito contro l’autotune. “Lo considero un’espressione del tempo” – ha precisato il cantante che ha poi aggiunto – “mi fa un po’ incazzare quando viene usato come strumento di correzione e basta”. Parlando di musica e canzoni, Gabbani ha detto: “la musica che faccio è l’espressione di quello che sono, nel bene o nel male”.

Dopo Sanremo il cantante sarà impegnato in un tour nei palazzetti, un live al cui centro c’è la musica. “Ci sono le canzoni, non troppi effetti speciali” – ha anticipato Gabbani rivelando – “è un’occasione per ripercorrere 10 anni di musica inedita con il mio pubblico”.