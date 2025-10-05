Chi è l'astrologo Francesco Gagliano, meglio conosciuto come il Principe Astrologo: la passione per lo zodiaco nata in giovanissima età e...

Francesco Gagliano, chi è il Principe Astrologo: una lunga carriera frutto di una grande passione

Oggi, domenica 5 ottobre, c’è anche Francesco Gagliano tra gli ospiti di Francesca Fialdini a Da Noi a ruota libera. Il celebre astrologo, conosciuto nell’ambiente come il Principe Astrologo, porta le sue previsioni e il suo racconto di vita da appassionato di stelle e segni zodiacali. La sua carriera nel mondo dello zodiaco è cominciata molto presto, quando aveva appena sedici anni. Studiò l’arte dell’oroscopo da autodidatta, fino a diventare oggi un volto riconosciuto ed una firma credibile.

Nel corso degli anni il Principe Astrologo ha infatti collaborato con numerose reti televisive: da Telenorba a 7 Gold, passando per Toscana TV e 50 Canale. Tv e non solo, Francesco Gagliano ha realizzato anche rubriche astrologiche per blog, giornali e siti web specializzati. Tra le sue ultime fatiche editoriali, invece, troviamo le Previsioni Astrologiche annuali, ovvero delle guide complete su tutti i segni zodiacali.

Francesco Gagliano, il curioso approccio del Principe Astrologo

Curioso che Francesco Gagliano operi anche come astrologo aziendale. Come professionista si è occupato di rilasciare consulenze astrologiche a dipendenti di azienda, con modalità operative sorprendenti. “Il lavoratore mi contatta, mi comunica i dati per il tema natale, poi fissiamo un appuntamento… e faccio la spiegazione dei suoi aspetti astrologici”, la spiegazione dell’astrologo.

Un approccio particolare, che fonde astrologia e impresa. Francesco Gagliano è piuttosto seguito anche sui social, dove viene apprezzato per la sua capacità di condividere le sue previsioni con un linguaggio semplice e diretto. Oggi nell’ospitata da Francesca Fialdini farà, molto probabilmente, delle brevi previsioni per tutti i segni dello zodiaco. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati.

